Estoy harto de Rey Escorpión

¿Dónde están los psycholokos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la lucha libre presente en las páginas de este enorme Diario Deportivo, el mejor de México, mi RÉCORD. Hoy quiero compartirles que estoy harto de las apariciones de Rey Escorpión en diferentes lugares en los que me encuentro para llevar nuestra rivalidad más allá de las arenas de lucha libre.

Él no ha respetado mi casa, mis tiempos de entrenamiento, la grabación de mi programa de YouTube, pero sobre todo le ha faltado el respeto a mi familia que, aunque conocen la rudeza de mi trabajo como luchador, no tienen que vivirlo cuando me encuentro abajo del cuadrilátero.

Por eso estoy esperando con impaciencia la celebración de Triplemania XXIX, ese magno evento será el escenario perfecto para enseñarle a Rey Escorpión cómo se resuelven las rivalidades profesionalmente.

El próximo 14 de agosto, en la Arena Ciudad de México, el público será testigo de la furia del Psicópata del Ring cuando le arrebate la cabellera al Veneno Negro.

Si no han comprado sus boletos, por favor háganlo, porque sin lugar a dudas Triplemanía XXIX será un gran evento lleno de emociones y de figuras luchísticas del tamaño de Kenny Omega y del mexicano Andrade.

Y antes de despedirme quiero mandarle un gran saludo y mi agradecimiento a mis amigos de Los Primos, quienes siempre me consienten con sus deliciosos platillos. Así que los invito a que busquen la dirección de sus establecimientos y se conviertan en unos Psicópatas del Ring del sabor.

