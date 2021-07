Sigue el sueño de ser empresario

¿Dónde están los Psycholokos? De nueva cuenta, la Potencia Mundial de la lucha libre presente en las páginas del enorme y siempre fino Diario Deportivo RÉCORD. La semana pasada les platicaba de lo contento y satisfecho que me siento con la preparación física y mental que estoy realizando previo a mi enfrentamiento con Rey Escorpión, durante la celebración de Triplemanía XXIX.

Pues les comparto que ese sentimiento no ha cambiado, pero en los últimos días se ha combinado con la ilusión que tengo de cimentarme como todo un empresario, en un giro que no tenga nada que ver con la lucha libre. Ustedes saben el amor que le tengo a mi bendito deporte, pero estoy convencido de que los deportistas debemos cuidar e invertir lo que ganamos, porque los últimos meses me han enseñado que las circunstancias pueden cambiar en un momento y poner en peligro la seguridad de nuestras familias.

Nueve meses está por cumplir la iniciativa que eché a volar con la ayuda de mi esposa, de mi hermana, de mi madre y de un equipo de personas muy entusiastas, llamado Psy Kaza. En un principio no tenía ni idea de nada que se trataba ser parte de la construcción de una casa, de un edificio, menos de la responsabilidad de dirigir un equipo durante una remodelación, pero me di cuenta que el esfuerzo que se requiere es muy similar a la lucha libre, porque se requiere de atención, disciplina y mucha constancia.

Gracias a Dios, en el camino estoy encontrando mucha gente talentosa que me está ayudando a convertir en realidad el sueño de abrirme paso en una actividad en la que nadie me conoce, aunque debo de reconocer que siempre mis Psycholokos están presentes y muchos de ellos me han tenido confianza para poner en mis manos lo más valioso que tienen sus hogares.

Anímense a conocer Psy Kaza y juntos luchemos por alcanzar nuestros respectivos sueños, ustedes de remodelar o construir una hermosa casa y yo, de saber que fuera de las arenas también soy siempre un Psicópata del Ring.

