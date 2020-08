Máximo, te va el reto

¿Dónde están los Psycholocos? De nueva cuenta y como siempre la Potencia Mundial de la lucha libre presente con todos ustedes para hablarles de mis últimas andanzas en el mundo de mi bendita y amada lucha libre.

Para empezar, déjenme contarles que mis compañeros de Lucha Libre AAA Worldwide y su servidor estamos muy contentos de formar parte de la familia de RÉCORD, en mi caso con esta maravillosa columna que me heredó la inolvidable Parka, y ahora participando en la quiniela del torneo de futbol mexicano, Guard1anes 2020.

Konnan, Dave The Clown, Lady Shani, Texano Jr., Chessman y Máximo me acompañan en esta nueva aventura en la que demostraremos que no solamente sabemos mucho de lucha libre, sino también de la Liga MX.

El ganador de esta quiniela durante las 17 jornadas del campeonato tendrá como premio ponerle un castigo al último lugar, así que ya se imaginarán todo lo que está pasando por nuestras mentes por si acaso tenemos la oportunidad de levantarnos con el triunfo.

En la primera semana Máximo fue el ganador de la jornada, pero desde este espacio le mando un mensaje: no te confíes, hermanito, porque voy a poner en práctica todos mis conocimientos futbolísticos y tu castigo al final será que te avientes en paracaídas. ¿Qué dices? ¿Te gusta la idea? Y recuerden, ¡somos totalmente payasos!

