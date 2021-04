Seguiré con mis presentaciones

¿Dónde están los Psycholokos? Como siempre la Potencia Mundial de la lucha libre presente en las páginas de Récord. Como todos ustedes seguramente ya saben, la semana pasada tuve un accidente mientras luchaba en la Arena Neza, lo cual me provocó un desgarre traumatico de la conjuntiva del ojo derecho. De inmediato mi oftalmologo, el doctor Luis Porfirio Orozco, me revisó y me puso un punto en mi ojo para reparar el desgarre, el cual me retirará el próximo lunes.

La consecuencia inmediata después de la intervención que me practicaron fue visión borrosa, no veía bien por lo que me recomendaron descanso. Les cuento que ya me retiraron el parche que traía en el ojo derecho, y como soy un profesional seguiré cumpliendo con las fechas que ya tenía agendadas con anterioridad, porque tengo un compromiso con todos los Psycholokos y por supuesto con mis compañeros y con los promotores.

Me siento muy agradecido con Dios que no fue un accidente con consecuencias más graves. Son gajes del oficio, así es la lucha libre, y me parece que esta situación está dedicada para todas las personas que siguen pensando que mi bendito deporte, es una farsa. Afortunadamente estoy bien, pero desgraciadamente muchos luchadores han subido al ring, y no han tenido la oportunidad de bajar. Gracias a todos mis Psycholokos que me estuvieron escribieron a mis redes sociales, preocupados por mi estado de salud. ¡Son lo máximo! Primero Dios tendremos Psycho Clown, muchos años más.

