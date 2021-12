semana-de-mucha-fiesta

¿Dónde están los Psycholokos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la Lucha Libre presente en estas sus páginas de RÉCORD. Y para empezar, déjenme contarles que esta semana es de muchas festividades para mí, las cuales pienso disfrutar en grande rodeado de mi familia, y por supuesto de todos ustedes.

Primero que nada, mañana domingo 12 de diciembre celebraré con mucha devoción el día que todos los mexicanos le dedicamos a la Virgencita de Guadalupe. Soy un hombre de fe, agradecido con mi religión por los valores que me ha dado a lo largo de mi vida y que ahora comparto con mis dos hermosos bebés, Gio y Luisito.

¡Muchísimas felicidades a todas las Lupitas! De igual manera el 14 de diciembre será una fecha muy especial, porque es el aniversario de la fundación de los Psycho Circus, 14 años de aventuras, triunfos, derrotas, traiciones, pero lo mejor de todo es que seguimos unidos dentro y fuera del cuadrilátero.

Todo mi agradecimiento para Murder y Monsther Clown, luchadores de mi primer nivel y seres humanos extraordinarios que me han permitido crecer a su lado en este deporte y llorar en sus hombros cuando ha sido necesario. ¡Los quiero mucho y los respeto mucho, señores!

Bueno, y al inicio les decía que tenía varios motivos para celebrar y el último es que el próximo 16 de diciembre es mi cumpleaños, para que no se les olvide felicitarme, chicos. No, no es cierto, lo que si es verdad es que es una vuelta más al Sol y la oportunidad de agradecer el cariño de todos mis Psycholokos, de mi familia de RÉCORD, de AAA.

El amor de mi querida esposa, de mis hijos, de mi madre y de mi amado padre, que seguramente desde el cielo buscará la manera de hacerme llegar sus cariñosas felicitaciones. ¡Hasta la próxima!

