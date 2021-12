viviremos-una-fiesta-total

¿Dónde están los psycholokos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la Lucha Libre presente en las páginas de RÉCORD.

Antes que nada, quiero compartirles que esta columna que están leyendo en estos momentos es la número 250. ¡Increíble cómo ha pasado el tiempo!

Estoy muy agradecido con el equipo de RÉCORD, encabezado por su director general, Carlos Ponce, quien tuvo la visión de brindarle un espacio a mi bendita lucha libre, para que sus aficionados estén informados cada semana de lo que ocurre a su alrededor.

Y entrando en materia, les recuerdo que hoy es la celebración de la Triplemanía Regia, en el estadio de los Sultanes de Monterrey, la cual estará repleta de grandes sorpresas, como el lanzamiento de los nuevos productos oficiales de Lucha Libre AAA. ¡Están geniales! Y podrás adquirirlos en el sitio oficial de los Sultanes de Monterrey, o en los puntos de venta que estarán dentro de su estadio.

Reitero que será una gran oportunidad para disfrutar de una tarde llena de grandes enfrentamientos de lucha libre, no solamente para los amantes de nuestro deporte, si no para aquellos que nunca se han dado la oportunidad de asistir a una función. ¡Les prometo que no se van a arrepentir!

Así que los espero dentro de unas horas para gritar juntos... ¡Somos totalmente payasos!

