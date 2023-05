MISMA LISTA PARA LIGA DE NACIONES Y LA ORO

La próxima semana saldrá la lista de 23 futbolista para concentrarse el domingo entrante y comenzar a trabajar en el amistoso en San Diego y la Liga de Naciones, esta lista de 23 futbolistas también será la base para la Copa Oro en un 80 por ciento, al depender de que no haya lesionados o bajas por cansancio o exceso de juegos. La idea es que los mismos que van a Liga de Naciones jueguen la Oro y así se aproveche a la perfección el tiempo y puedan competir de igual a igual con Estados Unidos en los dos certámenes y con posibilidades de vencerles.

Ya que en los planes de selección mexicana estaba llevar al mejor equipo a la Oro para levantarse como el campeón de la zona, pero al ver que Estados Unidos lleva su primer equipo a la Liga de Naciones y su primer rival es México, al equipo de Cocca no le quedó más que fomentar su buena relación con el plantel, hablará con los jugadores para invitarlos a participar en los dos torneos, ya que la Oro es su prioridad, pero vencer al vecino del norte es obligado, por lo que la mayoría de los jugadores aceptaron jugar los dos torneos.

En esta lista destacan futbolistas como Guillermo Ochoa, Santiago Giménez, Carlos Acevedo, Luis Chávez, Orbelin Pineda, Alexis Vega, Edson Álvarez entre otros que estarán participando en los certámenes, sacrificando vacaciones, descanso y tiempo con familia a cambio de una concentración de cerca de 45 días.

CÓRDOVA Y OZZIEL, SORPRESAS

Y una de las grande novedades Sebastian Córdova, quien en su estancia en Tigres el ahora seleccionador mexicano no lo contemplaba y no lo tenía en sus primera opciones y ahora estará en los dos torneos, mismo tema de Henry Martín de quien espera se recupere de sus molestias físicas y esté listo para los dos torneos.

Otra grata convocatoria que gustó mucho y que se ganó el llamado es el delantero del Atlas, Ozziel Herrera, quien es un jugador con proyección y que el cuerpo técnico gusta y lo ve con buenos ojos. También estará en los dos torneos.

CHUCKY IMPOSIBLE, NI A LA ORO

Otros por lesión como Hirving Lozano que no les da la recuperación, pese a su intensión de jugar los dos torneos. Incluso parte de direcciones nacionales envió un médico de selección mexicana a corroborar la lesión del delantero del Nápoles, ya que el equipo italiano a últimas fechas no da el brazo a torcer cuando convocan a Lozano a selección, esto por sus últimas lesiones, dejó de la recuperación fue larga y muy riesgosa, donde la última Copa Oro su vida estuvo en peligro debido a una dura entrada, en donde el silbante ni falta marcó.

CHICHARITO SIN SELECCIÓN, NI A LA ORO

Otros como Javier Hernández no tendrá un lugar ni en la Liga de Naciones ni en la Copa Oro, el mal momento que atraviesa en la cancha donde no ha encontrado el gol, sumado a que su competencia ha tenido extraordinarios momentos (Henry y Giménez) y hoy llevan mano para este certamen, por lo que para el cuerpo técnico en este momento no está al nivel de selección mexicana.

¿MALAGÓN O RODRÍGUEZ?

Un puesto que está en duda en este momento es el del tercer portero, ya que Rodríguez de Xolos gusta al cuerpo técnico, pero el gran cierre del torneo que ha tenido Malagón lo pone en la lista, de estos dos saldrá el tercer portero que acompañe a la selección mexicana en el verano por Estados Unidos, una decisión que Cocca tendrá que tomar máximo en dos o tres días ya que la lista saldrá entre lunes o martes.

