¿Qué condiciones le puso el América a Damm?

DAMM APRUEBA Y LUEGO FIRMA

Luego de su paso fallido por Atlanta United, donde llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato, el volante mexicano se quedó sin jugar, tras unas charlas en busca de equipo surgió la opción de jugar en América bajo ciertas condiciones, la primera: aplicarse exámenes médicos para luego de aprobarlos unirse a la pretemporada del equipo.

En caso de que el cuerpo técnico y la directiva le vean las condiciones con las que jugó en Pachuca o Tigres, logre recuperar esa velocidad con la que destacó como uno de los futbolistas más veloces, se valorará su futbol, y de ser del gusto del cuerpo técnico, se aprobará su contratación por un torneo con opción a otro. Damm busca una oportunidad como la que presentó América, por lo que de inmediato se aplicó exámenes médicos y en las próximas horas se unirá al conjunto de Coapa, quien está en pretemporada en Cancún.

No es la primera vez que América intenta hacerse de los servicios de Damm, anteriormente lo buscaron pero sin acuerdo y sin éxito alguno, ahora con la necesidad de ambas partes, en especial del equipo de encontrar un volante con profundidad, mexicano y libre, se aclara el panorama y se abre una buena oportunidad para las Águilas, aunque la firma del contrato depende al 100 por ciento de la actitud y responsabilidad del jugador, quien tiene tres semanas para ganarse el puesto y el contrato.

En otro momento el jugador nunca hubiera aceptado ponerse a prueba para llegar a un equipo, sin embargo su situación y la falta de oportunidades, además de saber que de hacer un buen torneo con América de inmediato regresará a los reflectores, lo hizo tomar las condiciones del club para buscar su contratación.

CAVANI, SALARIO SIN PRECEDENTE EN LIGA MX

Luego de que el delantero uruguayo se quedara sin equipo para la siguiente temporada, la firma que lo maneja comenzó a explorar opciones en Europa y América, enfocados en lo que le ha pedido el entrenador de la Selección Uruguaya para participar en la siguiente Copa del Mundo, que se mantenga activo. Hace unos días el propio Cavani comentó que no importa la liga en donde participe, siempre y cuando le garantice minutos, y fue ahí donde surgió la posibilidad de ofrecerlo a la liga mexicana a un equipo económicamente fuerte, ya que el salario de Edinson Cavani no es para cualquier cartera y ha sido el impedimento para firmar con otros equipos. El atacante no piensa firmar con ningún otro equipo por menos de siete millones de dólares, lo que lo convertiría en el jugador mejor pagado de la liga, por encima del propio Thauvin y Gignac.

Quien quiera a Cavani tendrá que romper el 'cochinito' y hacer un esfuerzo extraordinario para traerlo, y sobre todo convencerle de que los resultados deben de ser inmediatos, ya que la llegada del sudamericano no garantiza el título inmediato, por eso varios equipos a los que fue ofrecido le dijeron no gracias, y otros a pensarlo dos y hasta tres veces.

ESPERAN A BRASIL PARA SEPTIEMBRE

La Selección Mexicana está a la espera de confirmar su rival más fuerte de cara a la Copa del Mundo, para las fechas de septiembre, por lo que aún tienen la esperanza de enfrentar a Brasil, quien aún no está descartado y tienen hasta el 22 de junio para confirmarlo como rival. Si el conjunto sudamericano logra arreglar su tema de calendario y su tema con Conmebol de inmediato podrían recorrer la fecha y jugar antes de lo esperado para que Martino tenga dos rivales importantes por enfrentar de cara a Qatar, por lo que SUM, quien organiza estos juegos, está a la espera de que Brasil le confirme.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BURRO VAN RANKIN EXPLOTÓ POR UNA EVENTUAL INCORPORACIÓN DE DAMM AL AMÉRICA.