América: Burro Van Rankin explotó en contra de las Águilas por la incorporación de Damm

Jürgen Damm estará a prueba en la pretemporada del América, sin embargo, esta noticia no cayó nada bien en gran parte de los aficionados azulcremas. Uno de los más grandes fanáticos del equipo, como lo es Jorge 'Burro' Van Rankin, explotó en contra del equipo en sus redes sociales.

Y es que el comunicador asegura que no se le debe de dar oportunidad a los jugadores que tengan poca o nula actividad en sus respectivos clubes, como es el caso del atacante mexicano, quien ya no veía acción con el Atlanta United.

"Creo, desde mi humilde punto de vista, que el América debería ser más serio en sus contrataciones, no puede llamar a un jugador que tiene un año sin jugar, y otros que ya no entran en el equipo. ¡Es algo de no creerse!", escribió.

Creo desde mi humilde punto de vista q el @ClubAmerica debería ser más serio en sus contrataciones, no puede llamar a un jugador q tiene un año sin jugar, y otros q ya jo entran en el equipo, es algo de no creerse!!! — Jorge Van Rankin (@burrovan) June 8, 2022

Inmediatamente los seguidores del conjunto azulcrema se pronunciaron al respecto, dándole la razón al Burro Van Rankin. E incluso algunos le pidieron que le hiciera llegar las quejas a Emilio Azcárraga.

Jürgen Damm viajó a Cancún con el Primer Equipo de las Águilas. El exjugador de equipos como Tigres, Pachuca y Atlanta United, buscará llenarle el ojo al Tano Ortiz, y así formar parte del plantel en el Apertura 2022.

