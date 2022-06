América: Fernando Ortiz reveló detalles sobre posibles fichajes de cara al Apertura 2022

Fernando Ortiz, director técnico del América, negó que G10 esté en planes de convertirse en refuerzo del plantel de cara al Torneo Apertura 2022, aunque no le cerró las puertas al jugador, quien hace un año se desvinculó de la entidad azulcrema.

“Estamos en una institución tan grande que se hablan tantas cosas sin saber la realidad. G10 no está con nosotros, pero es parte, que se entiende, de la magnitud que tiene esta institución, pero no lo vamos a contar”, declaró el Tano a su salida a Playa del Carmen, lugar donde las Águilas realizarán la pretemporada.

“Por el momento no. Yo no descarto nada ni nunca a nadie. El futbol en muchas ocasiones te da sorpresas y más en una institución tan grande, pero hoy no está con nosotros y no contamos con él”, agregó.

Sobre el interés por Israel Reyes, actual futbolista del Puebla, Ortiz aclaró que de momento no hay nada cerrado con el central, pues ambas partes se encuentran analizando las opciones que tienen sobre la mesa.

“Es un excelente jugador. Todos sabemos sus condiciones y lo ha demostrado con la Selección. Veremos qué sucede, porque en estos momentos debe de estar evaluando propuestas que debe tener. De la parte nuestra también estamos viendo otros jugadores”, finalizó.

