¡El mejor deportista de México, así de simple!

OSMAR OLVERA fue recibido con mariachis en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, pero se quedaron cortos porque tendrían que haberle puesto hasta una alfombra roja. Y no, no estoy exagerando, eso y mucho más se hizo acreedor el MEJOR CLAVADISTA DEL MUNDO, dictaminado así por la WORLD AQUATICS (antes FINA) y hoy, el mejor deportista de nuestro país.

Lo realizado hace unos días en el MUNDIAL DE CLAVADOS SINGAPUR 2025 por el joven de 21 años nacido en la Ciudad de México, fue sencillamente espectacular al convertirse con este evento en el máximo medallista mexicano en la historia de las COPAS DEL MUNDO (Ocho, 2 de oro, 5 de plata y 1 de bronce). Además, en este mundial de natación MÉXICO hizo historia al obtener 7 medallas en total (1 oro, 4 platas y 2 bronces), algo que también debería llenarnos de orgullo. La medalla dorada de OLVERA en el trampolín de tres metros, más allá del logro que significa "per se", cobra mayor valor por desbancar una hegemonía y un dominio de los CHINOS que duró nada más y nada menos que 18 años. Por si fuera poco, este chaval ya había igualado a JOAQUÍN CAPILLA al ganar dos metales en unos Juegos Olímpicos (París 2024) y superando en mundiales a la gran PAOLA ESPINOSA, que tiene siete medallas.

Ok, ok, todo muy bonito hasta aquí y "honor a quien honor merece", incluida el resto de la delegación mexicana por estos recientes logros peeeeeeeero... ¿Y qué onda con MA JIN, la mente maestra detrás del campeón Osmar? Esta gran entrenadora china llegó a México hace 22 años y desde entonces se ha dedicado a guiar a los mejores clavadistas mexicanos hacia una carrera exitosa, así lo hizo con ROMMEL PACHECO, la mencionada PAOLA ESPINOSA, IVÁN 'POLLO' GARCÍA y ahora el deportista del momento OSMAR OLVERA, entre otros y otras.

Casada con un mexicano, adora este país principalmente por su clima y en reiteradas ocasiones ha mencionado que aquí quiere seguir, a pesar de que dicen "algunos chismosos" tener ofertas de otros países para trabajar y llevarlos así, a lo más alto en este deporte. Bueno, antes de que se asusten y preocupen les aseguro que MA JIN continuará por estos lares, ya que aún está vigente el convenio que se hizo entre México y China hace muchos años aunque eso sí, a petición del propio campeón mundial la presidenta de México CLAUDIA SHEINBAUM (a través de la CONADE) le mejorará su salario y algunas condiciones y prestaciones para que siga trabajando tranquila y no haya ningún riesgo de querer romper ese trato intergubernamental. Además, aquí entre NOS, bien merecido lo tiene, ¿o no? ¡MA JIN hermana, tú eres mexicana...! Jajajaja...

Así están las cosas amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, ahora todo México platica sobre los CLAVADOS y se vale... claro que se vale. ¿Será por mucho tiempo?, no importa, ¡será durante el tiempo que deba ser!, hay que platicar, comentar, disfrutar y "cacarear" este tipo de logros a los cuatro vientos y además y sobre todo aunque aún falta mucho, debemos quedarnos tranquilos porque en esta "disciplina" tendremos medallas aseguradas en los JJ.OO. de LOS ANGELES 2028. ¡Te lo GA-RAN-TI-ZO yoooooo! Saludos y muchas gracias otra vez por su valioso tiempo, querida banda.

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)

