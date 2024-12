¡Adiós al maestro! ¿De qué falleció Javier Bátiz? Esto sabemos

El rock mexicano se viste de luto tras la partida de Javier Bátiz, a los 80 años, luego de permanecer enfermo desde hace unos meses tras una visita a la Ciudad de México, pues él radicaba en Tijuana.

La lamentable noticia la dio a conocer su esposa Claudia Madrid por medio de las redes sociales, ya que ella estuvo al cuidado del músico hasta sus últimos días.

“Queridos amigos y Familia!!! Para informarles que nuestro adorado y querido, mi esposo Javier Bátiz trascendió el día de hoy!! Su legado y su música quedan para la eternidad! Te amo amor mío. Vuela alto mi ángel”, detalló junto a una foto de cuando eran jóvenes.

Javier Bátiz se encontraba enfermo

Javier Isaac Medina Núñez, su nombre real, se encontraba muy enfermo desde marzo pasado cuando vino a la Ciudad de México a un evento en la Cineteca Nacional donde se conmemoró el 52 aniversario del Festival Avándaro.

De regreso a su natal Tijuana, el llamado ‘Padre del rock and roll’ fue internado, debido a que no podía contener un hipo, al revisarlo por los médicos le encontraron agua en un pulmón, traía alta la glucosa y le hicieron exámenes del corazón.

Pero en realidad otro de sus verdaderos problemas fue su lucha contra el cáncer de próstata, el cual terminó con su carrera dentro de la música y con su existencia.

¿Quién era Javier Bátiz?

Javier Bátiz también era conocido como ‘El Brujo’ y fue uno de los guitarristas mexicanos más reconocidos por el gremio. Además de que fue el precursor del rock mexicano.

En 1957 fundó la banda Los TJ’s, donde empezó a demostrar su gran influencia que traía del blues, del rock y del R&B. El músico también fue maestro de Carlos Santana, a quien le ayudó a tocar la guitarra, aunque tiempo después terminaron peleados.

Su primer disco lo sacó en 1963 llamado ‘Javier Bátiz and the tango he Famous Finks’, desde entonces no paró hasta 2017, logrando grabar más de 30 producciones. Y fue en 2024 que sacó un recopilado en dos entregas de nombre ‘Porque puedo, porque quiero y porque se me da la gana’.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SONY BUSCA COMPETIR CONTRA NINTENDO SWITCH CON SU CONSOLA PORTÁTIL