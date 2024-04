‘Adivino’ de Myke Towers y Bad Bunny, el éxito de la semana

La música urbana cada semana está lanzando muchas canciones en las plataformas digitales, de las cuales está llamando mucho la atención ‘Adivino’ de Myke Towers y Bad Bunny.

Esta colaboración viene generando miles de reproducciones en sus primeras 10 horas de estreno, ya que son dos exponentes fuertes del reggaetón y esta vez quieren dar a conocer lo complicado que pude ser una relación amorosa. Sin duda, es el éxito de esta semana.

Para Towers se suma otro éxito ya que sigue en ocupando los primeros lugares de las listas de popularidad. Y para para el Conejo Malo es la primera canción inédita donde se le escucha de nuevo ya que no ha sacado material por andar de gira.

Escucha ‘Adivino’ de Myke Tower con Bad Bunny

Sin ofenderte

No me pertenece' a mí, ma, tú ere' de la calle

No sabe' que e' una noche sin lujo' de detalle

Cuando le da fuego a los Phillie' hasta que se apaguen, bebé.

Aquí hay mucha gente

Pero pa' qué disimular si to' el mundo ya sabe

Psicóloga porque le gusta jugar con mi mente

Devórame rico que cuando la noche se acabe, bebé.

Sigue tu camino

Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo

Siempre recuerdo lo que un día fuimo'

Sé en quién estás pensando, a que adivino, bebé

Sigue tu camino

Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo

Siempre recuerdo lo que un día fuimo'

Sé en quién estás pensando, a que adivino, bebé.

No sé qué me da más musa, bebé, si tenerte o que te me vaya'

Sale de bañarse en toalla, es modelo como Zendaya

No quiero ser un un nombre más que en la lista se raya

Si quieres se guaya, pero dile que no me da la talla

Toa' las cosa' que hacemo', ella las calla

Tiffany & Co. le compré las pantalla’.

Yo sé que tú me piensas, baby

Quería hacerte mi first lady

I just wanna fuck you, tell me what you been at, I've been reminiscing lately

I would have a new love maybe

Baby, come back, don't make me

We should have sex, sex, sex like we did daily, daily.

¿Pa' qué buscarte? Si sé en dónde estás (Yo sé dónde está)

Hoy ando solo, ando sin el staff (Oh)

A ti yo te conozco desde atrá' (Hace tiempo atrás)

No estoy en ti, bebé, déjame en paz (Jaja).

Sigue tu camino

Ya tú cambiaste y, yo no soy el mismo

Siempre recuerdo lo que un día fuimo'

Sé en quién estás pensando, a que adivino, bebé.

Dime qué somo', dime qué fuimo'

Dime qué seremo' despué' del beso que nos dimo'

Siento que al final ninguno de los do' nos conocimo'

¿Qué diablo fue lo que hicimo'?

Bebé, ey.

Pa' chingar, 'toy pa' ti toa' las vece' que tú pida'

A ti yo te daría de por vida

Tú ere' mala, una diabla venenosa, se me olvida

Y quiero otra despedida, ey

Pero ya, goodbye, adiós, sayonara

No me bese' porque se me para.

Imposible decirte que no con esa cara

Nuestra historia de amor fue bonita y rara, ey

Y es verda'

Tú ere' una diosa y como tú a otra yo no vo'a encontrar

Tú tampoco, en tu vida yo fui lo más real

Yo era fiel a tus ojo' y a tus labio' leal

Pero no, no somo' igual, yeah.

Tú fuiste uno de mis amore', yo solamente fui otro 'e tu' ex

A vece' me río leyendo los text

A vece' me río, pero es del estrés

No sé cuándo fue que murió el interés

No sé si un "te amo" vale lo mismo cuando es en inglés.

No sé si es buena idea que tú y yo chinguemo' otra vez

Que me mires otra vez, que nos mintamo' otra vez

Que cometamo' el mismo error otra vez.

