¿Bad Bunny podría regresar a la actuación? Esto le dijo a Benicio del Toro

Sin duda, Bad Bunny sigue siendo un fenómeno a nivel mundial, al grado que ahora lo entrevistó una gran estrella de Hollywood: Benicio del Toro.

La charla que tuvieron en la revista ‘Interview’, dejó al descubierto el camino del cantante en la actuación y, además, reconoce que los corridos tumbados están tomando el mundo.

Band Bunny habla de su paso en la actuación

Cuando el actor de '21 Gramos' le preguntó sobre su futuro en el séptimo arte, el intérprete de ‘Me Porto Bonito’ dijo que por el momento no tiene nada pensado debido a que viene una extensa gira y no le dará tiempo para la actuación.

“No quiero precipitarme en un gran papel cuando todavía me siento como si no estuviera en ese nivel. Quiero ganar esos papeles de acuerdo a mis habilidades y abrirme paso a paso de la industria”, detalló.

Benicio del Toro le mencionó al Conejo Malo que ha seguido su carrera en el cine, pues lo vio junto a Gael García Bernal en ‘Cassandro’ y después en ‘Tren Bala’ junto a Brad Pitt: “Yo sigo tu trabajo. Soy un fan”.

Bad Bunny reconoce lo fuerte que son los corridos tumbados

En la entrevista que tuvieron ambos puertorriqueños salió el tema de la música, donde Del Toro cuestionó a Benito sobre sus influencias de niño.

“Escuché a todo artista de reggaetón que estalló durante mi época, de los 2000. Tego Calderón fue el primer artista reggaeton de la que me convertí en un gran fan de niño. También fui un gran fan de Vico C, quien despertó controversia sobre si es un artista de reggaetón o un rapero. Luego, obviamente Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Héctor El Padre, René (Joglar) y Calle 13”, expuso.

Pero Bad Bunny le dijo a Benicio que la salsa es su mayor pasión y espera que pegué de nuevo, ya que por el momento los corridos tumbados dominan el mundo.

“He estado esperando que la salsa tenga su resurgimiento. Hay algunos jóvenes cantantes de salsa que son buenos y tienen voces increíbles. No sé si eres consciente de lo que está pasando con artistas mexicanos que cantan corridos tumbados: Peso Pluma y una nueva ola de jóvenes que están tomando música regional mexicana y transformándola en algo moderno y actual. Están tomando el mundo por asalto. La música mexicana vuelve a ser popular de una manera muy guay”, finalizó.

