¿Maná hará colaboración con Bad Bunny? Fher explica lo que pasará

El reggaetón es un género que está pegando con todo a nivel mundial, pero eso no quiere decir que todos los artistas lo tengan que explorar.

Maná es de esos grupos fieles a sus orígenes y que no quieren saber nada del perreo ni de sus artistas y menos de Bad Bunny.

En una reciente entrevista para el diario El Mundo, Fher Olvera reveló que su hijo le pidió entrar al mundo del reggaetón para darse a conocer a nivel mundial, a lo que el cantante no lo tomó con buenos ojos.

"Me está diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny", declaró al medio español.

A Fher no le gusta el perreo

El vocalista de la banda de rock-pop reconoce que el género urbano está invadiendo todo y eso no le agrada pues le está quitando espacios a la música latina.

Pero además de eso, Fher criticó el contendido de sus letras y que los cantantes de reggaetón no tienen talento.

“El lenguaje del reggaetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor… Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”, finalizó.

