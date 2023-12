Microsismos seguirán ocurriendo en Ciudad de México, según experta

Por las fallas geológicas que se ubican en la zona del Valle de México, en específico en donde se ubica la capital del país, los microsismos como los que se han presentado desde mayo este año seguirán ocurriendo, explicó una experta en el tema.

En entrevista con el diario El Universal, la integrante del Servicio Sismológico Nacional (SSN), Delia Iresine Bello, explicó que estos movimientos telúricos se ocasionan por la falla de la Sierra de las Cruces, misma que separa el Valle de México y el Valle de Toluca.

"Van a seguir presentándose estas rupturas, por lo que van a continuar los sismos en la zona poniente de la ciudad", explicó la Maestra en Ciencias, quien señaló que en la década de los 80's ya se había presentado una secuencia de microsismos en la región de la alcaldía Álvaro Obregón, pero posteriormente la zona estuvo inactiva.

De magnitud 3.0 el sismo más grande registrado a las 11:07 h al poniente de la capital del país. Aunque la magnitud es baja el foco es superficial (1 km) y en plena zona urbana por lo que se reportan percepciones fuertes. Sismos imposibles de alertar.#SismoCDMX pic.twitter.com/zR90w6qU1W — SkyAlert (@SkyAlertMx) December 12, 2023

Ahora de nueva cuenta se tendrá una secuencia de sismos, que principalmente afectan a la ya mencionada Álvaro Obregón, así como en Benito Juárez y en Miguel Hidalgo. No obstante, eso no significa que no haya otras regiones afectadas, como en 2012 cuando se registró una secuencia importante de sismos en la zona de Chalco.

"Ocurrieron en una zona donde la densidad poblacional no era tan grande y por lo tanto no causaron tanto impacto como estos últimos sismos”, indicó Bello, quien añadió que la mayor magnitud registrada de estos microsismos es de 3.6, pero que no se descarta que pudieran alcanzar 4 o 5 grados.

"De magnitud 6 es poco probable porque las fallas no llegan a tener ese tamaño, por lo que no se podría registrar un sismo de magnitud 6 dentro de la capital del país". Por último, señaló que hay que estar al pendiente de estos fenómenos y sobre todo preparados, con información correcta y de fuentes oficiales.

