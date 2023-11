¡Oficial! Conoce el cartel completo del Vive Latino 2024

Ya te habíamos adelantado en días pasados que el Vive Latino abandonará el Foro Sol para realizarse en el Autódromo Hermano Rodríguez los próximos 16 y 17 de marzo de 2024.

También te contamos que Amazon Music sería su principal patrocinador y que prometían muchas sorpresas para el festival.

La música también es un juego

Este domingo se empezó a revelar, por medio de un video juego, el cartel y lo hizo en diferentes etapas.

En el nivel 1 se soltaron las presentaciones de: Kchiporros, Dante Spinetta, DannyLux, Kevin Kaarl, Muerdo, Babasónicos, Peces Raros, Jorge Drexler, Los Ramblers, Lori Meyers, Banda Bastón, El Columpio Asesino, Insite, Los Infierno y The Warning.

La cosa se empezó a poner mejor

Para subir al nivel 2, se destaparon: Sad Breakfast, La Pegatina, La Vela Puerca, SGT Pappers, LNG SHT, C-Kan, San Pascualito Rey, Los Muchachos, Jaze, Panteón Rococó, Kerigma, De Pedro, James y Silvana Estrada.

Como iban pasando los minutos, la dificultad del juego se hizo mayor, pero no por eso el Nivel 3 se ganó con estas bandas: La Castañeda, Belanova, Hombres G, Los Lobos, Alcolirykoz, No Te Va Gustar, Sabino, Los Choclock, Destripando la Historia, Marissa Mur, Slot Machine, Depresión Sonora, YSY A, Florian Bratty.

Últimos niveles modo profesional

Para el Nivel 4, los grupos que aparecieron causaron mucho furor pues están: Cabra, Sussie 4, Los Cafres, Semisonic, Instituto Mexicano del Sonido, Nash, Future Island, Isaac y Nora, Chingadazos de Kung Fu, Diamante Eléctrico, Bad Religión, Las Ultrasónicas, Rawayana y Sonido Gallo Negro.

Y por último, el Nivel 5 se llenó de artistas principales como: BuenRostro, Black Veil Brides, Cartel de Santa, DePedro, Gogol Bordello, Fito Paez, Genitallica, Greta Van Fleet, Junior H, La Adictiva, Le Bande-Son Imaginaire, Los Zigarros, Millonario, Maná, Out Of Control Army, Paramore, Prayers, Portugal, The Man, Poolside, Ralph Choo, Renee, Sara Hebe, Stilo, Toker, Vaquero y Wiplash.

Así que ya es momento de sacar la quincena o el aguinaldo para comprar sus abonos, pero tengan en cuenta que la preventa inicia este 15 noviembre.

