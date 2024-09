Adrián Marcelo responde a la cancelación de sus shows: “Una polémica más, una menos. Lo que sea”

El Youtuber Adrián Marcelo ha tomado sus redes sociales para hablar sobre las recientes cancelaciones que han tenido sus presentaciones “Hermanos de Leche” junto a su compañero “La Mole”.

El influencer ha recibido fuertes críticas tras su polémica participación en el reality show de Televisa, “La Casa de los Famosos México”, pues el regiomontano ha sido criticado por su conducta violenta y agresiva en redes sociales.

Apoyando este proyecto de unos compás míos ellos son Los amigos lácteos y próximamente en su ciudad

Para que se tomen unas copillas con ellos pic.twitter.com/p9Ma1FOsaG — IVAN LA MOLE (@lamolechida) September 19, 2024

¿Qué fue lo que dijo Adrián Marcelo?

En la plataforma de X, el influencer declaró:

“Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico, si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores y no lo contrario.

Una polémica más, una menos. Lo que sea.

Nos vemos pronto en las calles…

Por donde sea, pero conmigo.

AM”

Shows cancelados

La más reciente y polémica cancelación fue su presentación en el Pepsi Center WTC, quienes anteriormente reportaron ventas bajas.

Usuarios en redes aseguran que a parte de la mala imagen del creador de contenido, el show fue cancelado por su baja venta.

¿¿¿¿A poco el Pepsi Center va a dar espacio a Adrián Marcelo el próximo 30 de octubre????

Después de todo su desmadre dentro de #LaCasaDeLosFamososMx | no han ni vendido boletos. @PepsiMEX pic.twitter.com/xhr0oAp2Mc — OM (@oswaldomujica) September 4, 2024

