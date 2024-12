Adrián Marcelo revela razón de su salida de La Casa de los Famosos

Han pasado casi tres meses desde que terminó La Casa de los Famosos México y Adrián Marcelo reveló la verdadera razón de su salida, asegurando que su decisión fue la mejor, pues sino abandonaba el reality show, la misma producción lo iba a expulsar.

El youtuber regiomontano recientemente dio una entrevista para el podcast 'Creativo' de Roberto Martínez, hablando, entre otros temas, de su polémica participación en el reality show producido por Televisa y Endemol, en el que aunque no fue el ganador e incluso abandonó la casa apenas en la semana 7, se convirtió en el habitante que más dio de qué hablar.

La polémica de Adrián Marcelo estuvo enfocada principalmente en sus pelas con Gala Montes, quien lo acusó de comentarios y acciones misóginas contra ella y las demás mujeres de la casa, así como con Arath de la Torre, a quien incluso amenazó con exponer, en televisión nacional, diferentes temas de su vida privada.

Esto motivó a que Adrián Marcelo pidiera su salida de La Casa de los Famosos, revelando ahora que en esa discusión formaron parte directivos de Televisa y Endemol, quienes incluso se pelearon entre sí para definir el futuro del youtuber.

“Si no me salía yo, me sacaban. O sea, no infrinjo el reglamento. Me salgo porque empieza una discusión entre Televisa y Endemol. Endemol sí quería que yo siguiera, evidentemente porque la historia le convenía mucho y Televisa por el tema de las marcas ya le estaba metiendo mucha presión de 'no alineamos con lo que está pasando', no solo conmigo, sino hacia donde llevamos las discusiones”, contó Adrián Marcelo.

Al final, el conductor de 'Radar' dijo con satisfacción que su participación ayudó a que se alcanzara el mayor rating en la historia de Televisa.

“Al final, David, mi representante, está en una junta en donde hay 15 tipos, la mitad de Televisa y la mitad de Endemol discutiendo porque ellos no querían sacarme, pero tenían razón porque imagínate, si llegamos al pico más alto en la historia de Televisa como televisora, imagínate lo que hubiéramos logrado con la final”, agregó el influencer.

