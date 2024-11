¿Adrián Marcelo regresa a nueva temporada de La Casa de los Famosos?

Luego de su polémica participación en la segunda temporada de la versión mexicana, Adrián Marcelo podría regresar a La Casa de los Famosos para la edición de 2025, por lo menos eso es lo que trasciende en redes sociales y se ha vuelto tendencia.

El influencer regiomontano, conocido por su sentido del humor sarcástico y a veces ofensivo, fue el participante que más dio de qué hablar durante la temporada más reciente del reality show producido por Televisa y Endemol, pues aunque no fue el ganador (fue Mario Bezares) y de hecho abandonó la casa apenas en la semana 7 de 10, robó todos los reflectores por sus polémicas peleas con compañeros como Arath de la Torre y Gala Montes, mismas que han seguido incluso fuera de la casa.

Ante esta situación, Adrián Marcelo podría tener su revancha, pues en redes sociales circula la información de que sería uno de los participantes de La Casa de los Famosos All Stars, versión que produce Telemundo para Estados Unidos y la cual en 2025 tendrá una nueva temporada, reuniendo a destacados habitantes de temporadas pasadas que no hayan ganado, así como otros que no han formado parte de la edición norteamericana, pero sí de la mexicana.

Entre los participantes ya confirmados para la quinta temporada de la edición estadounidense de La Casa de los Famosos y la primera All Stars, están Laura Bozzo, Manelyk González y Niurka Marcos.

La cuenta en X @LaJefaUSA ha sido la encargada de adelantar algunos nombres de participantes para le nueva temporada de LCDLF, agregando al de Adrián Marcelo otros como el del cantante Lupillo Rivera y su expareja Mayeli Alonso, la influencer Karina Torres y el conductor Alfredo Adame.

¡Bienvenida Manelyk! Manelyk es la primera habitante confirmada para La Casa De Los Famosos All Stars #LCDLF5 Cuéntanos estarás apoyando a mane esta temporada? pic.twitter.com/QgXPc3AHME — La Jefa ALL STARS (@LaJefaUSA) November 18, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gemini, la IA de Google, le desea la muerte a estudiante: “Por favor, muérete”