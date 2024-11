Adrián Marcelo revela que le seguían pagando tras dejar LCDLFMX

Adrián Marcelo sigue dando de qué hablar en las redes por lo que dijo sobre La Casa de los Famosos México. En una plática con Carlos Garza, el youtuber contó que, aunque lo sacaron del reality por una pelea con Gala Montes, ¡le siguieron pagando!

Adrián Marcelo revela que le seguían pagando tras abandonar LCDLFMX

Adrián Marcelo comentó que se tomó su tiempo para hablar sobre su trabajo con la televisora y su salida del reality porque necesitaba que su equipo legal le diera el visto bueno. Dijo que prefirió esperar para no meterse en líos con el contrato y para que algunas tensiones se calmaran un poco.

“Tema contractual también, yo salgo un 4 de septiembre, podía hacerlo (hablar del reality show), pero podía meter temas contractuales, lo que queríamos era enfriar las cosas primero, o sea luego luego, también muy asesorados por mis abogados y al final agradezco también a todos”, dijo el creador de contenido.

Adrián explicó que su remuneración por participar en el reality incluía no solo el pago por las semanas de participación, sino también una compensación por el tiempo restante del programa, lo cual fue parte de los términos acordados antes de su salida.

“Me pagan lo trabajado y aparte lo no trabajado, me pagan también las semanas que no estuve como habíamos quedado”, señaló Adrián.

El conductor de Radar Uno tuvo un momento tenso en el programa cuando se enfrentó a Arath de la Torre. Durante la charla, Adrián soltó que un ejecutivo había filtrado información clave de afuera, lo que podría haber influido en las decisiones de Arath en el show.

“Yo también tengo mis herramientas, entonces el domingo le digo eso a Arath, Arath se mete dos horas, que ya me enteré y eso te lo digo aquí como exclusiva, me dijeron que un ejecutivo bajó a convencerlo que no se fuera y ahí es donde le dan información de que yo estoy siendo señalado por una secretaria de la mujer, que me quieren quitar la cédula. Le informa que Ricardo Peralta está perdiendo seguidores”.

“Le dicen, es que no te tienes que ir tú, la historia que estamos contando te ayuda a ti. El que se tiene que ir es este cab… y el martes me ponen ese clip, presionado por la televisora y Endemol y bueno”, concluyó Adrián.

