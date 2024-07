Adrián Marcelo se apunta como participante de La Casa de los Famosos 2

La Casa de los Famosos 2 está a días de comenzar y en medio de especulaciones sobre quiénes serán el resto de sus habitantes, el polémico youtuber Adrián Marcelo se apuntó para ser un participante, soltando una declaración que deja entrever que estará en el reality show de Televisa.

Fue durante una reciente emisión de un podcast que el exconductor de Multimedios, muy a su estilo, hizo referencia a su participación en LCDLF segunda temporada, al señalar que se ‘anexará’ en un lugar donde le van a ‘pagar’.

“Estoy casi en posición de decir, no he firmado el contrato, pero casi en posición de afirmar que me voy a anexar un par de meses... En un anexo en el que te pagan”, comentó el originario de Monterrey.

En el mismo podcast Adrián Marcelo comentó que su última fecha de stand up será el 18 de julio, para luego ‘anexarse’, lo que coincide con que el inicio de La Casa de los Famosos 2 será el próximo 21 de julio.

Ya en el pasado se ha manejado la posibilidad de que Adrián Marcelo forme parte de la segunda temporada de este exitoso reality show, pues su nombre aparece en la lista de habitantes que se filtró desde hace varias semanas.

Participantes confirmados de La Casa de los Famosos 2

-Mario Bezares.

-Briggitte Bozzo.

-Shanik Berman.

-Agustín Fernández.

-Arath de la Torre.

-Sabine Moussier.

-Luis ‘Potro’ Caballero.

-Ricardo Peralta (de Pepe).

Participantes que supuestamente falta por confirmar

-Caeli Santaolalla

-Violeta Isfel

-Priscy Escoto

-Romina Marcos

- Eleazar Gómez

-Mariana Echeverría.

