Alec Baldwin podría demandar al fiscal y al comisario por el juicio

Alec Baldwin ha expresado su intención de emprender acciones legales contra el fiscal y el sheriff de Nuevo México debido a la presunta ocultación de pruebas durante el proceso en su contra por el trágico

tiroteo ocurrido en el set de la película "Rust".

Alec Baldwin podría demandar a fiscal y comisario

Durante el tercer día del juicio, un magistrado de Nuevo México decidió desechar los cargos de homicidio involuntario contra Baldwin, alegando que la fiscalía y la oficina del comisario habían ocultado pruebas relacionadas con el origen de la bala que causó la muerte de Halyna Hutchins. Los abogados de Baldwin han enviado comunicaciones solicitando la preservación de documentos para posibles litigios futuros.

La oficina del sheriff del condado de Santa Fe ha recibido la carta del equipo legal de Baldwin, pero no ha hecho más comentarios. Morrissey aún no ha respondido a la solicitud de comentarios. Hutchins murió cuando Baldwin le apuntó con una pistola durante la filmación en Santa Fe. La jefa de armas de la película, Hannah Gutiérrez, fue declarada culpable de homicidio involuntario y está cumpliendo una condena de 18 meses de prisión. Gutiérrez ha presentado una petición para desestimar los cargos, alegando que los fiscales no revelaron pruebas relacionadas con las balas y las entrevistas con expertos en armas de fuego y proveedores de atrezzo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: DRAKE MUESTRA UN VIDEO DE SU MANSIÓN INUNDADA POR LAS TORMENTAS EN TORONTO