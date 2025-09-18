Alerta por brote de virus Coxsackie en niños: qué debes saber

Autoridades sanitarias reportan un nuevo brote de virus Coxsackie, causante de la enfermedad de manos, pies y boca (EMPM), que afecta principalmente a niños pequeños. Conoce sus síntomas, vías de contagio y medidas de prevención.
El 17 de septiembre de 2025, el Jardín de Niños Tulum reportó 34 casos sospechosos de virus Coxsackie, causante de la enfermedad de manos, pies y boca (EMPM). Como medida preventiva, el plantel fue cerrado temporalmente para desinfección, mientras la Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA) y la Secretaría de Educación (SEQ) activaron protocolos de vigilancia epidemiológica.
Este brote se suma a alertas previas en marzo, abril, agosto y septiembre, confirmando que el virus circula estacionalmente en la región, favorecido por el clima cálido y húmedo.
Qué es el virus Coxsackie y sus riesgos
El virus Coxsackie es un enterovirus altamente contagioso que afecta principalmente a niños menores de 5 años, aunque también puede infectar a adultos. Es el principal causante de la EMPM, caracterizada por:
Fiebre alta (38-40 °C)
Dolor de garganta y dificultad para tragar
Llagas o úlceras en la boca
Erupciones o ampollas en manos, pies y glúteos
Existen dos tipos: Coxsackie A, asociado a brotes de EMPM como el actual en Quintana Roo, y Coxsackie B, que puede generar complicaciones más severas pero son raras.
Cómo se contagia y medidas de prevención
El virus se transmite de varias maneras:
Contacto directo: con secreciones nasales, saliva o heces de personas infectadas
Superficies contaminadas: juguetes, mesas, manijas
Gotas respiratorias: al toser o estornudar
Para prevenir la propagación, las autoridades recomiendan:
Lavado frecuente de manos con agua y jabón
Desinfección de superficies y juguetes
Mantener a los niños enfermos en casa
Reportar casos sospechosos a la SESA
Panorama actual en Quintana Roo y región
Hasta ahora, no se han registrado hospitalizaciones graves. Los casos se manejan con aislamiento y cuidados en casa. Otros estados vecinos, como Campeche, también han reportado contagios, sugiriendo propagación regional en la Península de Yucatán.