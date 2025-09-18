Alerta por brote de virus Coxsackie en niños: qué debes saber

Autoridades sanitarias reportan un nuevo brote de virus Coxsackie, causante de la enfermedad de manos, pies y boca (EMPM), que afecta principalmente a niños pequeños. Conoce sus síntomas, vías de contagio y medidas de prevención.

El brote de virus Coxsackie recuerda la importancia de la prevención, la higiene y la vigilancia en niños | iStock

El 17 de septiembre de 2025, el Jardín de Niños Tulum reportó 34 casos sospechosos de virus Coxsackie, causante de la enfermedad de manos, pies y boca (EMPM). Como medida preventiva, el plantel fue cerrado temporalmente para desinfección, mientras la Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA) y la Secretaría de Educación (SEQ) activaron protocolos de vigilancia epidemiológica.

Este brote se suma a alertas previas en marzo, abril, agosto y septiembre, confirmando que el virus circula estacionalmente en la región, favorecido por el clima cálido y húmedo.

Qué es el virus Coxsackie y sus riesgos

El virus Coxsackie es un enterovirus altamente contagioso que afecta principalmente a niños menores de 5 años, aunque también puede infectar a adultos. Es el principal causante de la EMPM, caracterizada por:

Fiebre alta (38-40 °C)

Dolor de garganta y dificultad para tragar

Llagas o úlceras en la boca

Erupciones o ampollas en manos, pies y glúteos

Existen dos tipos: Coxsackie A, asociado a brotes de EMPM como el actual en Quintana Roo, y Coxsackie B, que puede generar complicaciones más severas pero son raras.

El virus Coxsackie es un enterovirus altamente contagioso | iStock

Cómo se contagia y medidas de prevención

El virus se transmite de varias maneras:

Contacto directo: con secreciones nasales, saliva o heces de personas infectadas

Superficies contaminadas: juguetes, mesas, manijas

Gotas respiratorias: al toser o estornudar

Para prevenir la propagación, las autoridades recomiendan:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón

Desinfección de superficies y juguetes

Mantener a los niños enfermos en casa

Reportar casos sospechosos a la SESA

Seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud ayuda a evitar contagios y proteger a los niños | iStock

Panorama actual en Quintana Roo y región

Hasta ahora, no se han registrado hospitalizaciones graves. Los casos se manejan con aislamiento y cuidados en casa. Otros estados vecinos, como Campeche, también han reportado contagios, sugiriendo propagación regional en la Península de Yucatán.