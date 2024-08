Alertan ante los ‘montadeudas’ en este regreso a clases ¡ojo!

Faltan unas semanas para que miles de estudiantes regresen a la escuela desde preescolar hasta bachillerato, por eso muchas mamás y papás se están alistando para la compra de útiles escolares.

Al respecto, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recomendó a los padres de familia no confiarse de préstamos fáciles y rápidos para evitar a los famosos ‘montadeudas’.

Crecen víctimas de ‘montadeudas’

De acuerdo con el organismo, en los primeros siete meses de este año, tuvieron los datos que por esta forma de cobranza ilegítima incrementaron 29 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023. Los casos pasaron de 4 mil 907 a 6 mil 345.

“A partir de 2021 en el Consejo Ciudadano visibilizamos a los ‘montadeudas’, una estrategia delictiva en la cual está implícita la operación del crimen organizado y la posibilidad de lavado de dinero incluso desde otros países, con afectaciones de hasta 10 mil pesos por cada víctima”, señaló Salvador Guerrero Chiprés, presidente del organismo.

Resaltó que este 19 de agosto se cumplieron dos años del primer operativo en el mundo contra ‘montadeudas’, realizado de manera simultánea en tres puntos de la Ciudad de México por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia.

Los reportes permitieron identificar mil 46 apps ‘montadeudas’ desde 2021. Este 2024 se sumaron 57 nuevas y otras cuatro presentan incrementos considerables en las quejas ciudadanas. Señor Cash subió 742 por ciento, Crédito Cash 440 por ciento, Prestamax 420 por ciento y Molo Préstamo 146 por ciento.

¿Cómo operan los ‘montadeudas’?

Consejo Ciudadano detalló que el esquema de estos delincuentes se basa en préstamos inmediatos, con requisitos mínimos, por medios digitales, cuyas condiciones de pagos son modificadas y la cobranza se realiza por medio de amenazas y extorsiones.

“Para evitar el riesgo de montadeudas ante la necesidad de comprar útiles escolares, lo principal es la cautela, dudar de préstamos fáciles y rápidos, en particular de quienes no verifican el buró de crédito, investigar su reputación, revisar detenidamente las condiciones ofrecidas, así como no facilitar el acceso a tu dispositivo digital al instalar las apps”, recomendó Guerrero Chiprés.

Entre las principales problemáticas reportadas por las víctimas están con 47 por ciento el cobro de las deudas con insultos o amenazas, con 19 por ciento las advertencias de divulgar la deuda con los contactos de la víctima, 13 por ciento el cobro de un préstamo no requerido y registrado al bajar la aplicación.

El 54 por ciento de los casos de 'montadeudas' provienen del interior de la República, de los cuales dos de cada tres se concentran en el Estado de México, Coahuila, Jalisco, Puebla, Veracruz y Guanajuato.

