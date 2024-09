Alex Basteri, hermano de Luis Miguel, revela el verdadero paradero de su mamá

Desde que salió la serie Luis Miguel por Netflix, mucho se habló del paradero de la madre del cantante, Marcela Basteri. Unos la dieron por muerta mientras otros aseguraban que continuaba con vida.

Pero el hermano del intérprete, Alex Basteri, ya reveló la verdad del caso, luego de que una de sus exparejas hiciera especulaciones del tema.

¿Marcela Basteri estaba en un convento?

En una entrevista, Mariana Ochoa, integrante de OV7, detalló que cuando andaba con Alex, su entonces novio recibió una llamada de un amigo que le dijo que su mamá había hablado desde un convento en Italia, por lo que hasta la fecha él pensaba que seguía con vida.

“Él (Álex Basteri) vivía en casa de un amigo en Tecamachalco y recibió una llamada de un convento en Italia diciéndole que su mamá había llamado a casa de este amigo. Nunca supieron porque la buscaron durante mucho tiempo, nunca la encontraron. Quién sabe si era un periodista tratando o haciéndose pasar por su mamá, no sabemos… Él sí creía que estaba en algún convento escondida, hasta la fecha”, declaró.

Alex Basteri habla del paradero de su mamá

Antes tales declaraciones, el hermano de Luis Miguel decidió hablar de una vez por todas para cerrar el tema que tanto se ha estado hablando de los medios, pues incluso se decía que una mujer en situación de calle era su madre.

“Para los de la duda de que mi mamá sea esa mujer que no tiene nada que ver, déjenla de molestar, mi mamá nunca habló español bien, de hecho, mi primera lengua era italiano, ya que ella nació en Italia, por lo mismo de que ella tampoco nunca habló como Quijote. Dejen descansar la memoria de alguien tan importante y dejar en paz a esa señora que no tiene nada que ver, ya no busquen publicidad a costa de otras personas”, detalló al confirmar que en efecto Marcela ya había fallecido.

