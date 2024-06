Alicia Machado revela que tuvo un romance de 8 años con Ricardo Arjona

Alicia Machado, de 47 años, habló sobre su relación con Ricardo Arjona cuando tenía 20 años durante un segmento en Top Chef VIP. Presentó un plato especial llamado "Mi primera velada de Amor" inspirado en su historia de amor con Arjona.

La ex reina de belleza se refirió a Arjona como su primer gran amor a pesar de la diferencia de edad de 20 años, y se enamoró profundamente.

“Fue mi primer gran amor. Esa persona me llevaba 20 años de diferencia. Yo me enamoré perdidamente. Yo era muy jovencita y tenía este novio maravilloso. Un día me dijo que iba a visitarme y yo me volví loca y le preparé esta pasta”, comento Machado.

Alicia Machado y su romance con Ricardo Arjona

Machado reveló en una entrevista en 2022 que tuvo una relación secreta de casi ocho años con Arjona, quien estaba casado en ese momento. A pesar de esto, Arjona ha negado tener una relación romántica con ella, afirmando que solo eran buenos amigos.

¿Quién es Alicia Machado?

Alicia Machado es una actriz y modelo venezolana que ganó el concurso de belleza Miss Universo en 1996. Desde entonces, ha participado en diversas producciones televisivas y ha sido una figura pública reconocida en Latinoamérica. También ha estado involucrada en causas sociales y políticas.

