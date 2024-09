AMLO le responde a García Luna las acusaciones de vínculos con el narcotráfico

Durante la conferencia mañana de este 18 de septiembre, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador aprovechó para responder las acusaciones de Genaro García Luna, extitular de Seguridad Pública, quien aseguró que tiene pruebas que vinculan al mandatario con el narcotráfico, específicamente con miembros del Cártel de Sinaloa.

Fue el pasado 17 de septiembre que se hizo púbica una carta escrita a mano por el exfuncionario público en el sexenio de Felipe Calderón, en la cual desde la cárcel en la que se encuentra en Nueva York, aseguró que existe registro de “contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés López Obrador y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias”.

Ante esta grave acusación, AMLO retó a García Luna a que presente las pruebas que dice tener, además de recordar que él estuvo relacionado al asesinato del candidato presidencial de 1994, Luis Donaldo Colosio.

“Escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios... es muy sencillo: ¡que los dé a conocer! Él tiene todo; por eso es muy importante, una enseñanza mayor para los jóvenes, es muy importante tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie, si se va a trabajar en beneficio del pueblo.

“Ven que ayer escribe una carta de que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico.

“García Luna aquí lo hemos visto, comenzó en el Cisen, tuvo que ver con el asesinato del candidato Colosio, no es que haya participado directamente, sino que en la investigación que hizo la Fiscalía, a él lo mandaron a investigar al segundo tirador que por cierto, un juez no le otorgó a la Fiscalía la autorización para aprehender, no permitió la orden de aprehensión”, comentó AMLO.

