Mario Bezares se reencuentra con su esposa Brenda dentro de La Casa de los Famosos

Un emotivo momento se vivió en La Casa de los Famosos, luego de que Mario Bezares se reencontró con su esposa Brenda, quien ingresó a la casa de sorpresa para celebrar los 33 años de casados que llevan y que justo se cumplieron el martes 17 de septiembre.

Era un día especial para Mayito, por ello al inicio de la gala la producción del reality show le mostró un mensaje en video que le mandó Brenda para felicitarlo por su aniversario de casados, hecho que provocó la emoción hasta las lágrimas del conductor.

Posterior a eso, y en medio de felicitaciones, abrazos y palabras de cariño de los demás habitantes de la casa, sonó el teléfono y contestó Mario Bezares: era nuevamente su esposa Brenda, quien trató de despistarlo y a la par de que le decía que no había hecho ejercicio durante los más de 50 días que lleva en el programa, le advirtió que ni volteara a la puerta porque ella no iba a ingresar, ya que se encontraba en Monterrey.

“Ni mires a la puerta, que yo estoy en Monterrey y no voy a entrar. Pero me he dado cuenta de que no has hecho ejercicio, así que sube en estos momentos a la suite y ponte hacer ejercicio”, fueron las palabras de Brenda.

'33 años es un buen comienzo para seguirte amando'… ¡Feliz Aniversario #BrendaBezares y #MarioBezares, que el amor siga eternamente!

Mayito atendió la indicación de su esposa y subió a la suite, encontrándose con una decoración especial y una mesa para dos, en donde disfrutaría de una cena romántica con su esposa Brenda, quien precisamente estaba ahí y lo sorprendió con un beso y un fuerte abrazo.

Emocionado Mario, además de decirle cuando la amaba y la extrañaba, aprovechó para presentarle a su esposa a los demás habitante de la casa, saliendo a la puerta de la suite y saludándolos a la distancia.

Mario Bezares le mandó flores de 'El Patrón' a su esposa

Pese a que Mario Bezares no sabía que vería a su esposa, le pidió a la producción de La Casa de los Famosos que le comprara un ramo de rosas para enviárselo a Brenda con motivo de su aniversario de bodas, mismo que estaba en la suite y que el propio Mayito le entregó en persona a la exreina de belleza.

Pero eso no fue todo, ya que afuera, Mario Bezares también dejó todo planeado para sorprender a su esposa en su aniversario matrimonial, pues mediante el afamado titktoker 'El Patrón' le mandó un enorme ramo de flores a Brenda, con 500 rosas y 100 girasoles.

