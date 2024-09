Deadpool & Wolverine: En esta fecha la película llegará a Disney Plus

Atención a todas aquellas personas que no vieron la película Deadpool & Wolverine en el cine o que simplemente quieren verla otra vez, ya que hay nueva información sobre la fecha en la que podría estar llegando a la plataforma de streaming Disney Plus.

Desde su estreno en cine el pasado 26 de julio, esta cinta de Marvel protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman ha sido todo un éxito, y muestra de ello es que recaudó mil 300 millones de dólares en taquillas a nivel mundial, de los cuales 683 mdp los obtuvo fuera de Estados Unidos.

De hecho, en su primer fin de semana en Estados Unidos, Deadpool & Wolverine tuvo una ganancia de 211 millones de dólares rompiendo el récord para una película con clasificación R, el cual le pertenecía a la cinta La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson y que se estrenó en 2004.

Ahora bien, muchos se preguntan cuándo podrán ver por primera vez o repetir la experiencia de Deadpool & Wolverine, ya que actualmente está fuera de cartelera. Pues la respuesta es el próximo 1 de octubre.

Y es que según han reportado diferentes medios especializados de Estados Unidos, entre ellos el sitio When to Stream, la película Deadpool & Wolverine estará disponible en Disney Plus a partir del próximo mes, aunque eso sí, se maneja la posibilidad de que en un inicio la cinta esté bajo renta o compra, por lo que además de pagar la membresía mensual de la plataforma de streaming, también se tendrá que cubrir un pago extra para ver la movie de Marvel.

Es importante destacar que hasta el momento ni Marvel, Disney Plus o incluso alguno de los actores ha confirmado que será en octubre cuando Deadpool & Wolverine ya pueda verse desde la comodidad de la casa.

