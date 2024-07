AMLO niega que se esté divorciando de su esposa

Durante las últimas semanas se ha hablado mucho de que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador se va a separar de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, sin embargo, el propio AMLO dice que no se está divorciando.

Tal como ya se sabía desde hace un tiempo, el mandatario de México indicó que una vez que termine su sexenio, en octubre próximo, se irá a vivir a su rancho en Palenque, Chiapas, mientras que su esposa y su hijo menor mantendrá la Ciudad de México como su residencia.

“Se habla que ya nos vamos a divorciar (Beatriz y yo) y no es cierto. Lo que pasa es que yo me voy a Palenque, Jesús va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad. Ellos se van a quedar a vivir aquí y nos vamos a estar visitando mutuamente", comentó el Presidente durante su conferencia mañanera de hoy miércoles.

López Obrador también comentó que para sus viajes de Chiapas a CDMX, no utilizará vuelos para evitar llamar la atención, por lo que recurrirá al auto para andar por carretera.

"(No usaré vuelos comerciales) porque no quiero que me tomen fotos, ya vamos a ver (cómo me traslado), estoy acostumbrado a evadir el acoso. Voy a procurar viajar en carretera y voy a visitarlos. No voy a estar saliendo mucho, ya que tendré mucho trabajo. Es un trabajo de investigación", agregó AMLO.

