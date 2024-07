¿Paramount+ y Max se fusionan en una nueva plataforma? Esto es lo que sabemos

Una nueva fusión de plataformas de streaming podría estar cerca de suceder, luego de que se reporta que existen conversaciones para que Paramount+ y Max (antes HBO Max) se fusionen, ofreciendo lo mejor de sus catálogos para el público de todo el mundo.

Hace apenas una semana fue noticia la unión entre las plataformas Disney Plus y Star Plus, ambas propiedad de The Walt Disney Company, con la cual buscan posicionarse en el mercado gracias a que también se ofrece en el nuevo catálogo de Disney+ contenido de ESPN, National Geographic, Pixar, Marvel y Star Wars.

Ahora, según reporta la CNBC de Estado Unidos, la empresa Paramount Global está dispuesta a asociarse luego de sufrir pérdidas millonarias durante los últimos años. De hecho, Skydance Media y NBCUniversal, de Comcast, también mostraron interés en comparar la empresa, sin embargo, Warner Bros. Discovery es la opción más viable, pese a que a inicios de año ya tuvieron algunas conversaciones sin éxito.

De fusionarse Max y Paramount+, se volverían una plataforma más fuerte que competiría de tú a tú con los gigantes de la industria del streaming como Netflix, Disney+ o Hulu, ésta última de gran presencia principalmente en Estados Unidos.

Hay que tomar en cuenta que si se da dicha fusión, Max podría quedar como socio mayoritario, toda vez que actualmente cuenta con más de 100 millones de suscriptores, mientras que Paramount+ ronda los 71 millones de usuarios en el mundo.

Actualmente el costo de la suscripción mensual de Paramount+ es de $79 pesos mexicanos, mientras que el de Max es de $199 pesos.

