Conoce cuál es el catálogo de Disney+ y Star+ tras la fusión, ¡Disponible en Latinoamérica!

Star Plus desaparecerá de su propia plataforma para unirse a Disney, ahora tendrá su streaming en la famosa casa del ratón.

TENEMOS UNA NOTICIA MUY IMPORTANTE A partir del 26 de junio, llega un nuevo #DisneyPlus. pic.twitter.com/NqBX63R79W — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) June 13, 2024

Después de esta fusión, se ofrecerá planes de suscripción: Estándar sin anuncios y Premium. Aquí te contamos todos los detalles de estas suscripciones:

Estándar sin anuncios

Catálogo completo de Disney+

Películas y series de Star

Acceso a canales líneales de ESPN además de ESPN3

Calidad de vídeo 1080 px y audio Stereo 5.1

Podrás disfrutar de los contenidos en hasta dos dispositivos en simultáneo y descargar hasta 25 contenidos en 10 dispositivos.

Precio: 219 pesos (mensual) 1839 (anual).

Plan Disney+ Premium

Todo el contenido de Disney+

Contenido familiar y de entretenimiento general de Star y deportivo de ESPN.

Mejor calidad de audio (Dolby Atmos) y video (UHD/HDR); en hasta 4 dispositivos en simultáneo e incluyendo la transmisión en vivo de todos los canales lineales de ESPN y de todos los eventos deportivos exclusivos para streaming.

Descargas de hasta 25 títulos en hasta 10 dispositivos.

Precios: $299.00 pesos (mensual) y $2509.00 (anual).

Qué estrenos vas a ver este fin de semana? The Kardashians | Temporada 5 Episodio 5

Clipped: La caída de Los Angeles Clippers | Episodio 4

Tío Samsik | Episodios 14, 15 y 16 — Star Latinoamérica (@StarPlusLA) June 21, 2024

¿Cuáles son sus estrenos?

La temporada número 35 de Los Simpson estrenará el 31 de julio

La tercera temporada de la serie de FX El Oso llegará el 17 de julio

La cuarta temporada de Only Murders in the Building llegará el 27 de agosto

La nueva serie La Máquina de Searchlight Television, 20th Television y La Corriente del Golfo, protagonizada por Diego Luna, Gael García Bernal y Eiza González, estará disponible en la plataforma este año

El episodio de final de temporada de Star Wars: The Acolyte tendrá su debut el 16 de julio. Otras esperadas series son Agatha: en todas partes de Marvel Television, que estrenará el 18 de septiembre; Ariel, la nueva serie animada musical de Disney Branded Televisión inspirada en La Sirenita y Wizards Beyond Waverly Place llegarán al servicio este año.

