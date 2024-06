AMLO descarta vivir junto a su esposa al terminar el sexenio ¿Pero por qué?

En la conferencia tradicional de ‘La Mañanera’, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que al terminar el sexenio se irá a vivir a Palenque, Chiapas, pero sin su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

El mandatario contó que se dedicará a investigar sobre el México prehispánico en su hacienda al sur del país y, dejó en claro, que no recibirá a nadie ni simpatizantes de Morena para alguna cuestión con la virtual mandataria Claudia Sheinbaum.

“Lo repito y lo repito porque puede ser que alguien dude, sobre todo los simpatizantes nuestros y que vayan a tener la idea de: ‘Vamos a ver a Palenque a nuestro compañero, para platicar con él, para que nos ayude, para que nos ponga en comunicación con la presidenta’. No voy a poder hacerlo, yo ya me retiro por completo, voy a atender a mi familia y eso ya le dije no se habla de política”, comentó.

AMLO visitará a su esposa en CDMX

El Jefe del Ejecutivo también mencionó que sólo estará viajando a la Ciudad de México para visitar a Beatriz Gutiérrez, pero no explicó el por qué la separación o si están pasando por una crisis matrimonial.

“No voy a viajar en aviones comerciales porque no voy a ir a los aeropuertos, voy a ver cómo le hago para trasladarme porque voy a estar viniendo para ver a mi compañera, Beatriz, que la amo mucho, que me ha ayudado, bueno, nada más con aguantarme ya, con todas las pequeñas presiones que se enfrentan con este noble oficio, entonces cuando yo venga voy a ver cómo le hago”, finalizó.

