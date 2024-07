UIF desmiente que tenga investigación contra Carlos Loret de Mola y Brozo

Aunque Carlos Loret de Mola aseguró que era investigado por el Gobierno de México, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aclaró que el periodista no es motivo de investigación por el organismo, no así Latinus, el medio de comunicación para el que trabaja, contra el cual sí hay una denuncia.

“Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operación con recursos de procedencia ilícita, que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinus.

“Nosotros no andamos haciendo indagatorias. No tenemos ningún registro ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen expresan, o de alguna manera mencionan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual ni en las redes abiertas (…) No se trata de persecuciones, muchos menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno”, comentó el titular de la UIF durante la conferencia mañanera de hoy miércoles del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En días pasados Loret de Mola aseguró que la UIF mantenía una investigación contra él, al igual que contra su esposa Berenice Yaber, y contra Víctor Trujillo Brozo', otro periodista que a través de Latinus también se ha dedicado a ser un detractor del sexenio de AMLO.

“La denuncia es del 20 de mayo de 2021. Entonces no es una cosa reciente, es algo que está en la Fiscalía General de la República.

“Pero Latinus es un consorcio en sí mismo, no forman parte del mismo las personas que, o los periodistas que trabajan, prestan servicios ahí y en otros lugares. Ahora, la denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinus no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedique a esta actividad”, agregó Pablo Gómez.

