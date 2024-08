AMLO pone en pausa relación con Embajada de Estados Unidos y Canadá

Durante su conferencia mañanera de este martes 27 de agosto, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se pondrá en pausa la relación con las Embajadas de Estados Unidos y Canadá, luego de que criticaran la Reforma al Poder Judicial que propuso.

AMLO aseguró que ambos países están atentado contra la soberanía de México, luego de que en días pasados Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos, y Graeme Clark, su homólogo de Canadá, hicieron un llamado para detener la Reforma al Poder Judicial, la cual propone que los jueces y magistrados se elijan mediante el voto popular.

“Es buena (la relación), pero está en pausa, desde que declaró eso, (la semana pasada) sí. Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Queremos que sean respetuosos, que haya una relación recíproca en cuanto a las soberanías.

“Mientras no haya eso y sigan con esa política pues hay pausa, con la Embajada (…) tiene que aprender a respetar la soberanía de México, no es cualquier cosa, porque nosotros no vamos a darles consejo de nada, a decir que está bien y que está mal, entonces queremos que sean respetuosos”, declaró AMLO en su conferencia.

El Presidente López Obrador también descartó recibir al Embajador estadounidense Ken Salazar para hablar sobre la Reforma al Poder Judicial, sentenciando que mientras que sea mandatario de México, no permitirá que ningún otro país viole la soberanía nacional.

“Está buscando que hablemos, imagínese, viene aquí (a Palacio Nacional), y vuelvo a subrayar no es un asunto personal, hemos tenido muy buena relación, muy constructiva, pero él viene aquí, lo recibe el Presidente de México, no Andrés Manuel, y de repente salga a decir: ‘vine a darle mi opinión de que no debe el pueblo de México elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros porque eso, como llegaron a decirlo, es antidemocrático', y complica más las cosas, qué vergüenza, ahora sí que, como diría nuestro filósofo, pero qué necesidad.

“Mientras yo esté aquí no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía; no puedo permitir que se viole nuestra Constitución”, agregó López Obrador.

