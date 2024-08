Reforma al Poder Judicial: Jueces y magistrados se manifiestan en el Ángel de la Independencia

Decenas y decenas de trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron en la glorieta del Ángel de la Independencia en contra de la Reforma al Poder Judicial.

Tal como lo habían convocado mediante redes sociales, la tarde de este lunes 26 de agosto jueces y magistrados, así como simpatizantes, llegaron hasta la icónica estatua ubicada en Paseo de la Reforma, vestidos de negro, con un pañuelo verde y con veladoras artificiales.

“¡Reforma Judicial, capricho presidencial!”; “¡El poder judicial no va a caer, no va a caer!”; “¡Gobierno entiende, la justicia no se vende!”; “¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma!”; “¡Sin poder judicial, quién te va amparar!” y “¡El juez imparcial, es de carrera judicial!”, fueron algunos de los gritos que retumbaron en el lugar.

Además, llevaron una enorme manta que decía: “Justicia Libre de Interés y Presión Política", mientras que Juana Fuentes Velázquez, directora Nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), advirtió que seguirán peleando para defender la democracia de México.

"Rechazamos totalmente la cobardía de estos legisladores que sin recibirnos han decidido aprobar el dictamen, pero continuamos en pie de lucha, esta es la fuerza del Poder Judicial. La lucha continúa, hay que defender al país, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias", comentó.

¿Qué propone la Reforma al Poder Judicial?

El paro indefinido de labores de jueces y magistrados se da luego de que el Gobierno de México, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mandó una iniciativa de Reforma al Poder Judicial, la cual propone que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el voto popular.

Ejes de la iniciativa de Reforma al Poder Judicial