Armie Hammer responde a los rumores sobre canibalismo

En 2021, el actor, Armie Hammer, fue denunciado por su ex novia.

La mujer aseguró que el actor podía practicar canibalismo tras un comentario que hizo en un mensaje mientras conversaba con ella.

El actor estadounidense habló por primera vez sobre este y otros rumores que lo han hecho desaparecer del mapa de Hollywood.

¿De qué fue acusado Armie Hammer?

Courtney Vucekovich, ex pareja de Hammer, denunció que salir con él fue como tener una cita con el personaje ficticio “Hannibal Lecter”, quién es un asesino que practica canibalismo.

“Él me dijo que quería romper mi costilla, hacerla barbacoa y comerla” declaró la joven.

En sus citas también decía comentarios como “Quiero darte una mordida” y cuando ella tenía una cortada o herida, el actor rápidamente aprovechaba para lamerla.

Tras tres años de silencio, Armie Hammer habla sobre esta acusación

Armie Hammer declaró a través de un podcast que está agradecido por los señalamientos sobre canibalismo.

“De hecho ahora estoy en un lugar en el que estoy realmente agradecido por ello porque en el lugaren el que me encontraba antes de que me sucedieran todas esas cosas no me sentía bien, nunca me sentí satisfecho, nunca tuve suficiente, nunca estuve en un lugar donde estaba feliz conmigo mismo y donde tenía autoestima”. Declaró Hammer.

El actor también habló sobre su supuesto canibalismo

“La gente me llamó caníbal y todos les creyeron. Dicen ‘Si, este tipo come gente’, ¿Sabes lo que tienes que hacer para ser caníbal? ¡Tienes que comerte gente! ¿Cómo voy a hacer eso?” agregó.

El actor agregó que no sólo su carrera actoral podría haber terminado si no también, terminó su matrimonio con su esposa Elizabeth Chambers, quien es madre de sus dos hijos.

