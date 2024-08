Ary Tenorio denuncia que su socia presuntamente le quiere robar dinero y un negocio

¡Vaya revelación tan perturbadora! Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, declaró por medio de su cuenta de TikTok que su amiga y socia presuntamente le quiere robar dinero y un negocio que emprendieron juntas.

La venezolana afirmó que su conocida desapareció, pues extrañamente la bloqueó de todas partes para no pagarle sus ganancias y “parece que intenta robarme mi negocio y mi dinero”.

Ary busca a su socia

El negocio del que habla Ary es un cafetería japonesa llama Irusu Café, que se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Hasta un día que me di cuenta que me bloqueo de todas partes y no solo a mí, a mi mamá, novio y sin mi autorización cambio las claves de las redes sociales de la cafetería”, mencionó.

Ente tal hecho, la influencer levantó una denuncia formal contra su socia, pero ni sus abogados la han podido contactar y teme que vaya a poner en riesgo la cafetería, pues cuando ella solo le estaba pidiendo las cuentas claras del negocio.

“Mis abogados la han ido a buscar varias veces y que casualidad que nunca está, pues qué estará ocultando”, finalizó.

