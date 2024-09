Así puedes saber si alguien está espiando tus chats de WhatsApp

¿Sospechas que alguien está espiando o revisando tus chats de WhatsApp sin tu permiso? Pues esta información te puede interesar, ya que a continuación te daremos unos consejos sobre cómo puedes prevenir ser víctima de espionaje y cómo mejorar la seguridad de tu celular.

El hackeo de redes sociales es cada vez más común y aunque ya existen varias medidas de seguridad como la huella digital, el reconocimiento biométrico y la confirmación de verificación en dos pasos, a continuación te diremos cómo puedes aumentar la seguridad de tu cuenta de WhatsApp.

Así puedes checar si alguien está espiando tu WhatsApp

Sesiones activas en WhatsApp Web:

Revisa WhatsApp Web: Si alguien accede a tu cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo, lo más probable es que esté utilizando la versión de escritorio o web. Puedes verificarlo abriendo WhatsApp, yendo a los tres puntos en la esquina superior derecha (en Android) o a "Configuración" (en iPhone) y seleccionando "Dispositivos vinculados". Allí podrás ver si hay sesiones activas en dispositivos que no reconoces.

Cerrar sesión en dispositivos sospechosos: Si ves una sesión abierta en un dispositivo que no es tuyo o no reconoces, ciérrala de inmediato.

Actividad extraña en tu cuenta:

Mensajes leídos sin tu intervención: Si notas que mensajes aparecen como leídos (doble check azul) cuando no los has abierto, podría ser una señal de que alguien más está accediendo a tu cuenta.

Mensajes enviados o recibidos inesperadamente: Si encuentras mensajes que no has enviado o recibido en conversaciones que no recuerdas haber tenido, podría ser indicativo de que alguien más tiene acceso.

Comportamiento del teléfono:

Desgaste de la batería inusual: Un consumo excesivo de batería o el sobrecalentamiento del teléfono puede ser una señal de que se está ejecutando una aplicación en segundo plano que monitorea tus actividades, como algún tipo de software espía.

Consumo de datos elevado: Si el uso de datos de tu teléfono aumenta sin motivo aparente, podría ser debido a que alguna aplicación está enviando información a terceros.

Verificación en dos pasos:

Activa la verificación en dos pasos: Para proteger tu cuenta, activa esta función en WhatsApp. Esto añade una capa de seguridad, ya que, además del código de verificación que recibes por SMS al iniciar sesión, deberás ingresar un PIN que solo tú conoces.

Aplicaciones de terceros:

Evita instalar apps no oficiales: Algunas aplicaciones que prometen funcionalidades adicionales para WhatsApp, como ver quién te espía o quién visita tu perfil, en realidad pueden ser maliciosas. Estas aplicaciones pueden ser utilizadas para espiar tus mensajes.

Revisa las aplicaciones instaladas: Si sospechas que alguien instaló software espía en tu teléfono, revisa las apps instaladas y elimina las que no reconozcas o consideres sospechosas.

Notificaciones de seguridad:

Monitorea los cambios de dispositivo: WhatsApp tiene una función de seguridad que notifica cuando se cambia el dispositivo en el que tu cuenta está activa. Si recibes notificaciones de este tipo sin haber hecho ningún cambio, es una clara señal de que alguien podría estar accediendo a tu cuenta desde otro dispositivo.

Reinstalación de WhatsApp:

Restablece la aplicación: Si sospechas que alguien tiene acceso a tu cuenta, considera reinstalar WhatsApp. Esto te permitirá desconectar cualquier dispositivo vinculado y limpiar cualquier posible acceso no autorizado.

