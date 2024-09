Marcha 10 años Ayotzinapa: Encapuchados hacen destrozos en establecimientos

Este jueves se conmemoran diez años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un caso que continúa sin resolverse. Los familiares de los estudiantes marchan exigiendo justicia y denunciando la implicación del Ejército, grupos criminales y policías en Guerrero, así como el presunto encubrimiento por parte de dos expresidentes. La conmemoración en la Ciudad de México inició de manera pacífica, pero fue interrumpida por disturbios provocados por un grupo de manifestantes encapuchados.

Marcha Ayotzinapa 2024: Encapuchados causan destrozos

Minutos antes de las 16:00 horas, los participantes de la marcha conmemorativa por el décimo aniversario de los eventos de Ayotzinapa se congregaron en las proximidades del Ángel de la Independencia. Algunos de ellos se encontraban en un campamento permanente cerca de la estación Hamburgo del Metrobús, a la espera de la llegada de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, con el fin de dar inicio oficialmente a la movilización.

Durante la marcha por el décimo aniversario de Ayotzinapa, que comenzó a las 17:00 horas, se registraron actos vandálicos y destrozos. Manifestantes encapuchados impidieron que los medios de comunicación documentaran estos incidentes, generando tensiones con los reporteros. Los negocios afectados incluyeron tiendas de conveniencia, bancos y restaurantes en la Avenida Reforma, una de las principales calles de la Ciudad de México.

A pesar de los daños, la mayoría de los manifestantes siguió adelante con sus consignas habituales. "¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!" y "¡Justicia!", somos estudiantes no criminales", "no somos uno, no somos diez", "te busco siempre", "Soy lenta pero eficaz, atentamente la justicia" y "en defensa del normalizmo".

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos lideraban el contingente, tras diez años de exigir respuestas y justicia.

#Ayotzinapa10años | Pintas, cristales rotos, muebles dañados y saqueos en Paseo de la Reforma durante la marcha a 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de #Ayotzinapa. #Video pic.twitter.com/JZf7u3AKex — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 26, 2024

Marcha Ayotzinapa: Vandalizan Línea 3 del Metro

Imágenes en redes sociales muestran un tren vandalizado por un grupo de personas que asistieron a la marcha conmemorativa por los 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Los vagones fueron pintados con símbolos y frases como "Fue el estado" y "Narco Gobierno".

Un tren de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, que opera entre las estaciones Indios Verdes y Universidad, fue desalojado y se llevaron a cabo maniobras para trasladarlo a los talleres de Indios Verdes, de acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hasta el momento, el Metro no ha proporcionado información oficial sobre el incidente.

Así el vandalismo en línea 3 del metro por encapuchados que se dirigen al metro Balderas. pic.twitter.com/ITG8uJJ3Vk — hermes (@vialhermes) September 26, 2024

Marcha Ayotzinapa exigen justicia y críticas al gobierno

La manifestación expresó su crítica hacia el gobierno saliente por el incumplimiento de promesas y la entrega de documentos falsos a los padres de los estudiantes desaparecidos, lo que generó una profunda indignación entre los participantes.

