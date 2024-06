Asteroide ‘asesino de planetas’ pasará cerca de la Tierra, ¿Es peligroso?

Los asteroides representan una preocupación debido a su potencial amenaza para la Tierra. Aunque la mayoría se desintegran al ingresar a la atmósfera, existen algunos de tamaño considerable que se acercan a nuestro planeta, brindando un espectáculo impresionante.

Asteroide ‘asesino de planetas’

El asteroide 2011 UL21, de gran tamaño, se acercará a la Tierra a una distancia de 8 millones de kilómetros y a una velocidad de 93,000 km/h. Aunque es más pequeño que otros asteroides importantes, sigue siendo relevante.

Según la Agencia Espacial Europea (ESA), un asteroide de entre 1.7 y 3.9 kilómetros de diámetro se acercará a la Tierra, siendo uno de los más grandes en los últimos 125 años.

¿Es peligroso el "asteroide asesino de planetas"?

El asteroide 2011 UL21 es considerado como potencialmente peligroso debido a su tamaño y cercanía, sin embargo, no representa una amenaza inmediata para nuestro planeta. Según la NASA, no se espera que ningún asteroide capaz de destruir la Tierra impacte en los próximos 1000 años. El próximo acercamiento significativo del asteroide 2011 UL21 ocurrirá en el año 2089, cuando pasará a una distancia de 2.7 millones de kilómetros de la Tierra. La NASA continúa monitoreando estos objetos celestes, pero las simulaciones realizadas por el JPL indican que no existe riesgo de colisión en el presente ni en un futuro cercano.

¿Cómo ver el asteroide "Asesino de planetas"?

El astrofísico Gianluca Masi transmitirá en vivo el asteroide 2011 UL21 desde el Observatorio Astronómico Bellatrix en Italia el 27 de junio a las 14:00 horas. El asteroide estará más cerca de la Tierra aproximadamente 15 minutos después del inicio de la transmisión. También se puede observar el asteroide con un telescopio adecuado y estará en su punto más brillante entre el 28 y el 29 de junio, visible desde el hemisferio norte con un brillo similar al de Próxima Centauri.

