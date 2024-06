Muere Bill Cobbs, actor de “El guardaespaldas”, a los 90 años

El actor estadounidense Bill Cobbs falleció a los 90 años en California, según informó su publicista Chuck I. Jones. Cobbs era conocido por su participación en películas como 'El Guardaespaldas'.

Aún no se sabe qué causó la muerte del actor Bill Cobbs. No obstante, su hermano Thomas G. Cobbs confirmó su fallecimiento en las redes sociales con un emotivo mensaje de despedida.

“Bill, un amado compañero, hermano mayor, tío, padre sustituto, padrino y amigo, recientemente celebró felizmente su 90 cumpleaños rodeado de sus queridos seres queridos. Como familia, nos reconforta saber que Bill ha encontrado paz y descanso eterno con su Padre Celestial” Se puede leer en la publicación del hermano.

¿Quién fue Bill Cobbs?

Bill Cobbs es un actor estadounidense con una extensa carrera en cine y televisión que abarca más de cuatro décadas. Nacido en 1934 en Cleveland, Ohio, ha interpretado una amplia variedad de roles en películas como "The Hudsucker Proxy" y "Night at the Museum", y en series de televisión como "The Michael Richards Show" y "The Sopranos". Reconocido por su voz distintiva y su habilidad para infundir autenticidad en sus personajes, Cobbs ha sido ampliamente respetado en la industria del entretenimiento, aunque no ha ganado premios principales. A pesar de mantener su vida personal privada, sigue siendo una figura respetada y admirada en Hollywood.

