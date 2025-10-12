¡ATENCIÓN! Anuncian manifestaciones y bloqueos en Estado de México este 13 de octubre

Si vives en el Estado de México, toma en cuenta que este lunes 13 de octubre apunta a ser un día caótico, que afectará a quienes tengan que ir a la escuela, al trabajo o a cualquier otro destino, incluso en la Ciudad de México, pues se han anunciado varias manifestaciones que bloquearán avenidas importantes.
Al menos tres marchas programadas
A través de redes sociales comenzaron a circular convocatorias para unirse a al menos tres manifestaciones que se llevarán a cabo desde temprano este lunes 13 de octubre. Cada una tiene diferentes motivos, pero todas están programadas en vialidades principales, por lo que afectarán a miles de personas en el Edomex.
Bloqueo en Periférico Norte por desapariciones
En Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, el colectivo Hermanas Aliadas A.C. convoca a una manifestación contra la inseguridad en el Estado de México, invitando a familiares de personas desaparecidas y víctimas de violencia.
Entre los asistentes estarán los familiares de Kimberly Moya, joven de 16 años y estudiante del CCH Naucalpan de la UNAM, quien está desaparecida desde el pasado 2 de octubre, luego de que fuera vista por última vez al ir a sacar copias a un café internet.
Esta manifestación comenzará a las 8:00 AM y se ha advertido que podría durar hasta 24 horas.
Protesta contra el aumento al pasaje
También en Naucalpan, pero sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, se convoca a otra manifestación a las 8:00 AM, en protesta contra el aumento al pasaje del transporte público, que pasará de $12.00 a $14.00 pesos como tarifa mínima, a partir del 15 de octubre.
Cierre en la México-Pachuca por construcción
Este mismo lunes 13 de octubre también habrá un cierre en la carretera México-Pachuca, a la altura de El Risco, en el municipio de Tlalnepantla, por la inconformidad de vecinos ante la construcción de edificios con 700 departamentos. La cita para la manifestación es a las 7:00 AM.
Recomendación para quienes transitan entre Edomex y CDMX
Estas manifestaciones se prevé que afecten tanto a las personas que se desplazan dentro del Estado de México, como a quienes deben viajar a la Ciudad de México por motivos de trabajo, estudio u otros compromisos.
Se recomienda tomar precauciones, salir con anticipación y, en la medida de lo posible, buscar rutas alternas.