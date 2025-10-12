¡ATENCIÓN! Anuncian manifestaciones y bloqueos en Estado de México este 13 de octubre

Si vives en el Estado de México, toma en cuenta que este lunes 13 de octubre apunta a ser un día caótico, que afectará a quienes tengan que ir a la escuela, al trabajo o a cualquier otro destino, incluso en la Ciudad de México, pues se han anunciado varias manifestaciones que bloquearán avenidas importantes.

Una de las manifestaciones será para exigir seguridad en el Edomex.

Al menos tres marchas programadas

A través de redes sociales comenzaron a circular convocatorias para unirse a al menos tres manifestaciones que se llevarán a cabo desde temprano este lunes 13 de octubre. Cada una tiene diferentes motivos, pero todas están programadas en vialidades principales, por lo que afectarán a miles de personas en el Edomex.

Bloqueo en Periférico Norte por desapariciones

En Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, el colectivo Hermanas Aliadas A.C. convoca a una manifestación contra la inseguridad en el Estado de México, invitando a familiares de personas desaparecidas y víctimas de violencia.

El caso de la joven Kimberly, desaparecida desde el 2 de octubre, sigue generando indignación.

Entre los asistentes estarán los familiares de Kimberly Moya, joven de 16 años y estudiante del CCH Naucalpan de la UNAM, quien está desaparecida desde el pasado 2 de octubre, luego de que fuera vista por última vez al ir a sacar copias a un café internet.

Esta manifestación comenzará a las 8:00 AM y se ha advertido que podría durar hasta 24 horas.

Protesta contra el aumento al pasaje

También en Naucalpan, pero sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, se convoca a otra manifestación a las 8:00 AM, en protesta contra el aumento al pasaje del transporte público, que pasará de $12.00 a $14.00 pesos como tarifa mínima, a partir del 15 de octubre.

También habrá manifestación contra el aumento del pasaje en el Estado de México.

Cierre en la México-Pachuca por construcción

Este mismo lunes 13 de octubre también habrá un cierre en la carretera México-Pachuca, a la altura de El Risco, en el municipio de Tlalnepantla, por la inconformidad de vecinos ante la construcción de edificios con 700 departamentos. La cita para la manifestación es a las 7:00 AM.

Recomendación para quienes transitan entre Edomex y CDMX

Estas manifestaciones se prevé que afecten tanto a las personas que se desplazan dentro del Estado de México, como a quienes deben viajar a la Ciudad de México por motivos de trabajo, estudio u otros compromisos.

Otro par de manifestaciones amenazan con generar importantes afectaciones.

Se recomienda tomar precauciones, salir con anticipación y, en la medida de lo posible, buscar rutas alternas.