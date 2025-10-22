Aumentará el seguro de tu auto para 2026: Te decimos por qué y cuánto

A partir de 2026, los mexicanos podrían pagar más por sus pólizas de seguro, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). El sector advierte que los incrementos serán consecuencia directa del aumento de los costos médicos, la inflación general y el encarecimiento de las refacciones y materiales.

De acuerdo con la AMIS, las primas de seguros de autos, gastos médicos y vivienda podrían presentar aumentos de entre 10 % y 20 %, dependiendo del tipo de cobertura y la región del país.

A partir de 2026, los mexicanos podrían pagar más por sus pólizas de seguro. / Pixabay

Factores detrás del aumento

Las aseguradoras han explicado que el ajuste en los precios responde a diversos factores acumulados durante los últimos años:

Inflación médica: los costos hospitalarios y farmacéuticos han crecido más que la inflación promedio del país.

Mayor siniestralidad: se han incrementado los accidentes de tránsito, robos y daños materiales, lo que eleva el número de reclamaciones.

se han incrementado los accidentes de tránsito, robos y daños materiales, lo que eleva el número de reclamaciones. Encarecimiento de materiales: los precios de autopartes, equipos médicos y refacciones se han disparado, impactando directamente en el costo de reparación y atención.

Tipo de cambio: la depreciación del peso frente al dólar ha elevado los precios de insumos importados, desde piezas automotrices hasta medicamentos especializados.

Qué seguros serán los más afectados

Los incrementos se verán reflejados principalmente en los seguros de auto y de gastos médicos, donde los costos operativos y de atención son más elevados.

En el caso de los seguros de automóvil, el encarecimiento de las refacciones, la escasez de componentes y el alza en los reportes de robo han presionado las primas. Mientras tanto, en los seguros médicos, los hospitales privados y laboratorios han ajustado sus tarifas para compensar el aumento en insumos y servicios especializados.

El nuevo esquema de precios se aplicará de manera gradual a lo largo de 2026. / Pixabay

Recomendaciones para los usuarios

Ante este panorama, expertos recomiendan a los usuarios revisar sus pólizas con anticipación antes de la renovación anual y comparar opciones entre diferentes compañías.

También se sugiere ajustar deducibles, eliminar coberturas innecesarias y considerar pagos anuales en lugar de mensuales, ya que algunas aseguradoras ofrecen descuentos por pronto pago.

Además, se recomienda solicitar asesoría personalizada para identificar qué tipo de póliza se adapta mejor al presupuesto y a las necesidades reales de cada usuario.

Ante este panorama, expertos recomiendan a los usuarios revisar sus pólizas con anticipación antes de la renovación anual . / Pixabay

Un ajuste necesario, según el sector

Las aseguradoras señalan que el incremento es inevitable si se busca mantener la solvencia del sector y garantizar el cumplimiento de indemnizaciones. Aunque reconocen que el ajuste afectará a los consumidores, insisten en que es un reflejo del contexto económico global y de la presión en los costos de operación.

El nuevo esquema de precios se aplicará de manera gradual a lo largo de 2026, por lo que los primeros aumentos podrían comenzar a verse desde enero del próximo año.

Aunque reconocen que el ajuste afectará a los consumidores, insisten en que es un reflejo del contexto económico global. / Pixabay