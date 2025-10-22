Megaofrenda UNAM 2025: Fechas, temática y horarios para visitarla

La Universidad Nacional Autónoma de México ya prepara la edición 2025 de su icónica Megaofrenda. Este año, el evento tendrá como tema central “Huellas de nuestra historia”, una reflexión profunda sobre los caminos de quienes han tenido que dejar su hogar por razones políticas, económicas o sociales.

De acuerdo con la UNAM, la intención es rendir homenaje a migrantes, exiliados y desplazados, con una mirada que conecte la memoria individual con la identidad colectiva. Como es costumbre, habrá altares, instalaciones artísticas, visuales y performativas, muchas de ellas desarrolladas por distintas facultades y dependencias universitarias.

El tema de este año será 'Huella de Nuestra Historia' / Redes Sociales

¿Dónde y cuándo será la Megaofrenda UNAM 2025?

Para esta edición, el evento se instalará en la explanada del Museo Universum, dentro del Circuito Cultural de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. Se podrá visitar durante tres días: 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en un horario de 11:00 a 21:00 horas, ideal para disfrutar del espectáculo tanto de día como de noche.

Este nuevo espacio fue elegido por su accesibilidad y conexión con otras actividades culturales del Festival Universitario de Día de Muertos, que acompaña la Megaofrenda.

Desde el 31 de octubre la megaofrenda estará disponible / Redes Sociales

¿Qué más se podrá disfrutar?

Además de los altares y montajes temáticos, la UNAM tiene preparado un certamen de cortometraje, un concurso de calaveritas literarias y relatos sobre experiencias migratorias. Todo con la intención de generar un diálogo cultural entre los asistentes y la comunidad universitaria.

La Megaofrenda es uno de los eventos más representativos del Día de Muertos en la Ciudad de México, con miles de visitantes cada año que acuden a celebrar la vida, la memoria y la identidad, en un recorrido lleno de colores, velas, flores de cempasúchil y arte en todas sus formas.

La ofrenda estará en la explanada del Museo Universum, dentro del Circuito Cultural de Ciudad Universitaria / Redes Sociales