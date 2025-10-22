Muere Toño Peregrino, vocalista de La Sonora Dinamita

El mundo de la música tropical está de luto. Este 22 de octubre, la agrupación La Sonora Dinamita confirmó el fallecimiento de Toño Peregrino, uno de sus vocalistas más recordados por su carisma y su participación en los grandes escenarios donde la cumbia fue protagonista.

La noticia fue compartida a través de las redes sociales oficiales de la agrupación, donde se emitió un mensaje de despedida en memoria del cantante.

La noticia fue compartida a través de las redes sociales oficiales de la agrupación. / Captura de pantalla

“Dejó huella en cada escenario. Gracias por tantas alegrías y momentos inolvidables. Que en paz descanse, Toño Peregrino”, publicó La Sonora Dinamita.

La agrupación no reveló las causas del fallecimiento, aunque pidió respeto para la familia y agradeció las muestras de apoyo recibidas tras la noticia.

Trayectoria dentro de la agrupación

Toño Peregrino fue parte fundamental del grupo La Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López, intérpretes de temas clásicos como “Escándalo”, “Qué bello”, “La Parabólica” y “Se me perdió la cadenita”. Su energía en el escenario y su voz lo convirtieron en uno de los rostros más reconocidos de la formación en los últimos años.

A lo largo de su carrera, participó en múltiples giras por México, Estados Unidos y América Latina, manteniendo viva la esencia de la cumbia que ha distinguido al grupo desde su fundación en los años 60.

Toño Peregrino fue parte fundamental del grupo La Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López. / RS

Un legado que sigue sonando

La Sonora Dinamita continúa siendo una de las agrupaciones más importantes del género tropical, y la partida de Toño Peregrino deja un vacío significativo entre los músicos y el público. Su participación en el escenario, su interpretación de temas clásicos y su vínculo con los fans lo mantendrán presente en la memoria colectiva.

La Sonora Dinamita continúa siendo una de las agrupaciones más importantes del género tropical. / Captura de pantalla