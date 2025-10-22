Clara Brugada encabeza entrega de uniformes del primer Torneo Infantil y Juvenil Ollamaliztli rumbo al Mundial 2026

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de uniformes a los equipos representativos de las 16 alcaldías de la capital, con miras al primer Torneo Infantil y Juvenil Ollamaliztli, que marca el inicio de las actividades rumbo al Mundial de Futbol 2026.

“No podemos ser solo espectadores de un evento tan importante; tenemos que vivirlo con deporte. El mensaje que queremos darle al mundo es que en la Ciudad de México vivimos el futbol con valores, poniendo en el centro a las infancias”, destacó la mandataria.

La Ciudad de México da inicio a su primer Torneo Infantil y Juvenil Ollamaliztli. / Gob CDMX

Una clase masiva de futbol para romper un Récord Guinness

Brugada Molina anunció que, a principios de 2026, se realizará la clase de futbol más grande del mundo, con la meta de romper un Récord Guinness. “Queremos que toda la ciudad participe. Esa será una de las grandes celebraciones que nos unan rumbo al Mundial”, afirmó.

En 2026 se realizará la clase de futbol más grande del mundo, con la meta de romper un Récord Guinness. / Gob CDMX

Valores y compromiso desde el inicio

El torneo Ollamaliztli —cuyo nombre proviene del náhuatl y remite al juego de pelota prehispánico— busca fomentar unión, solidaridad y trabajo en equipo. “El motivo es hacer equipo, construir solidaridad y compromiso; por eso nuestro lema rumbo al Mundial es Juego limpio y sociedad justa”, señaló la Jefa de Gobierno.

Además, destacó que la ciudad se prepara con obras públicas que quedarán como legado, incluyendo proyectos de movilidad sustentable, ampliación del transporte público, recuperación de espacios, obras hidráulicas y construcción de canchas deportivas.

El nombre del torneo "Ollamaliztli" proviene del náhuatl y remite al juego de pelota prehispánico. / Gob CDMX

Inclusión y deporte para todos

El torneo es 100% gratuito y registra la participación de 7 mil niñas y niños, quienes recibirán una educación deportiva con valores. La joven portera Natalia Olivares, del equipo de Iztapalapa, destacó la importancia del torneo para la inclusión de las mujeres en el futbol.

Brugada Molina reiteró su compromiso con la igualdad de género: “Cuando una niña entra a una cancha rompe estereotipos. Queremos erradicar los roles de género que limitan una sociedad justa e igualitaria”.

Con 7 mil participantes, el torneo es 100% gratuito y fomenta la inclusión. / Gob CDMX

Participación de figuras y mascotas oficiales

El evento contó con la presencia de leyendas del futbol mexicano, como Fernando Quirarte y Manuel Negrete, así como del director de FIFA México, Jürgen Mainka, quien destacó que el Mundial comenzará en 35 semanas y agradeció el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.

Asimismo, participaron las mascotas oficiales de los países sede: Zayu (México, jaguar), Clutch (Estados Unidos, águila americana) y Maple (Canadá, alce), quienes convivieron con las y los niños presentes.

Futuro del torneo Ollamaliztli

Brugada Molina anunció que el primero de febrero se conocerá al equipo ganador del torneo, y que en diciembre se abrirán las inscripciones para la segunda edición, que comenzará tras la coronación del equipo campeón.

El director de FIFA México subrayó que el deporte y el futbol son herramientas de cambio social, que enseñan valores como compañerismo, integración y trabajo en equipo, y celebró que los pequeños participantes podrán vivir esta experiencia de primera mano.