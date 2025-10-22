VIDEO: Camión repleto de pasajeros cae en megasocavón; hay varios heridos

Un autobús de la línea Boca del Río-Veracruz cayó en un megasocavón en pleno bulevar Manuel Ávila Camacho, dejando siete personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

El accidente ocurrió el pasado martes por la tarde, a la altura de avenida Colón, justo en una zona que había sido abierta el mismo día tras trabajos de reparación.

Los hechos ocurrieron en pleno bulevar Manuel Ávila Camacho en Boca del Río / Redes Sociales

Camión iba lleno de pasajeros

La unidad con número económico 1019 venía llena. Al momento del colapso, las llantas traseras se hundieron, dejando el camión atorado y provocando pánico entre los pasajeros.

“Nos asustamos mucho, no sabíamos qué estaba pasando, el camión venía bien y de pronto se oyó un golpe y sentimos el jalón hacia abajo, que nos estaba tragando la tierra”, relató una de las afectadas.

El camión pasó mucho tiempo atrapado en espera de que lo sacaran / Redes Sociales

El socavón se generó en un tramo que había sido reparado por Grupo MAS, empresa encargada del suministro de agua. Aunque la vía permaneció cerrada durante días, el martes fue reabierta, pero el reblandecimiento del suelo hizo que colapsara apenas unas horas después.

Emergencia, caos y fuga

A pesar del susto, muchos pasajeros optaron por retirarse por su cuenta, mientras que las siete personas lesionadas se quedaron en el lugar esperando atención médica por parte del seguro del camión, pues se negaron ir con a la Cruz Roja. Entre las víctimas se encontraba un menor de edad.

La vía de comunicación recién había sido reparada / Redes Sociales

Personal de Grupo MAS llegó para inspeccionar el área y realizar reparaciones temporales, mientras la unidad siniestrada seguía varada, en espera de que la aseguradora se encargue del retiro.