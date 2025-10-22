Estados Unidos abre investigación criminal contra Roblox: Te decimos por qué

La popular plataforma de videojuegos Roblox, que diariamente reúne a millones de usuarios —en su mayoría niños—, está siendo investigada por las autoridades de Florida, Estados Unidos. El motivo: permitir el acceso de depredadores sexuales a menores de edad dentro del juego.

Así lo informó el fiscal general de ese estado, James Uthmeier, quien calificó a Roblox como “un caldo de cultivo para que depredadores tengan acceso a los niños”. La investigación, de carácter criminal, busca esclarecer hasta qué punto la compañía ha sido negligente.

Roblox no logra zafarse de las denuncias en su contra / Redes Sociales

Investigación en medio del éxito del videojuego

“Roblox se aprovecha de nuestros niños mientras los expone a los daños más peligrosos, permite que abusen de ellos”, declaró el fiscal.

La preocupación de las autoridades no es menor. Tan solo en 2024, Roblox reportó 88.9 millones de usuarios activos cada día, de los cuales el 40% son menores de 13 años. A través de su moneda virtual, el Robux, los usuarios pueden hacer compras en los diferentes mundos interactivos, donde hay poca o nula supervisión en tiempo real.

Las autoridades acusan que en Roblox no hay la suficiente supervisión para los menores / Redes Sociales ¿Qué encontró la Fiscalía?

Según los documentos revelados, existen acusaciones graves contra la plataforma, que incluyen:

Falta de verificación de edad al crear cuentas

Fallos en la moderación de contenido , permitiendo material explícito

Uso del Robux como método de soborno para obtener imágenes sexualmente explícitas de menores

Ausencia de alertas para padres sobre estos riesgos

“La investigación permitirá a las autoridades obtener más información sobre la actividad delictiva que ocurre en Roblox, así como evidencia sobre los depredadores que están ahí afuera y las víctimas que reciben abusos”, señaló Uthmeier.

Se acusa que en el videojuego pueden entrar abusadores de menores / Redes Sociales

¿Qué es Roblox?

Roblox es una plataforma gratuita donde los usuarios pueden crear avatares y jugar en miles de mundos digitales. Entre sus juegos más conocidos están Adopt Me!, Jailbreak, Brookhaven RP y MeepCity, por mencionar algunos.

La empresa todavía no ha emitido un comunicado oficial tras el anuncio de la investigación, pero los señalamientos podrían tener repercusiones legales graves si se comprueba que hubo omisión o complicidad.

Las acusaciones siguen en pie en el estado de Florida / Redes Sociales